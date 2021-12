Palmarès de l’immobilier 2021 : 16 agences récompensées

Le Palmarès de l’Immobilier qui récompense chaque année les meilleures agences immobilières a rendu son verdict.Voici les gagnants !

Chaque année, le Palmarès de l’immobilier, organisé par VITRINEMEDIA, Bientôt-Vendu, Opinion System et Mysweet’Immo, récompense les meilleures agences immobilières. Cette année, la remise des prix s’est déroulé au Congrès de la FNAIM, le 1er décembre au Carrousel du Louvre.

Les agents immobiliers ont été départagés par un jury composé de professionnels et de personnalités de l’immobilier qui a pris en compte le nombre de ventes, le taux de mandats exclusifs, le taux de satisfaction client, l’apparence de la vitrine et l’innovation. Pour chaque région, 2 agences ont été récompensées, la première dans la catégorie mois de 45 transactions, la seconde dans la catégorie plus de 45 transactions.

13 Lauréats régionaux pour le Palmarès de l’immobilier 2021

Ile-de-France :

Alexandre Blonde de l’agence Dominique Blonde Immobilier (Paris)

Aurélie Martinez, des agences Aurélie Martinez (Ile-de-France)

Nord Est :

Léonie Bialek de l’agence Christelle Clauss Immobilier

Éric Redouté, de l’agence Redouté Immobilier

Nord Ouest :

Aurélie Bonnet, de l’agence éponyme

Marc Bouju, Valoris Immobilier

Rhône-Alpes :

Steven Hillion, Barnes

Caroline Pillet, de l’agence Générale Immobilière

Sud Est :

Pierre Seigneur, Stéphane Plaza

Boris Shaludeshev, ERA

Sud Ouest

Charles Danel de l’agence éponyme

Julien Raffin du groupe C2i

Drom Com

Bernard Lauret, de l’agence L’équipe immobilière

3 lauréats pour le « Prix du Jury »

David Boulounaud, Orpi Immobilier Le Lez

Christian Taudière, Laforêt (Nord, Deux Sèvres, Vendée)

Caroline Grégoire, Agence Lion Rose (Rhône)