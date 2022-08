Marseille : Elégante maison de ville de 240 m² avec piscine

Crédit immobilier : Hausse des taux et accords de prêts en panne

iad : Année record et 30% de croissance pour le géant de immobilier

Par MySweet Newsroom et Barnes, le 7 août 2022

Edifiée en 2008 en respectant la tradition et en y mêlant de la modernité, cette jolie maison située dans le 7e arrondissement de Marseille se dresse sur 4 niveaux.

Au rez-de-jardin, une grande entrée mène au garage et à une suite avec sa salle d’eau et de grands placards. Elle s’ouvre sur le jardin et la piscine par des baies vitrées. Une buanderie est également présente à ce niveau.

Une pointe de rouge dans la cuisine

Au premier étage se trouvent : une grande cuisine familiale et conviviale, une cheminée à double foyer et un vaste salon donnant sur un balcon ensoleillé.

Le 2e étage dispose de 3 chambres, d’une salle de bains. Le dernier étage est lui réservé à l’espace parental avec un bureau, une salle de sport avec une vue magique sur les toits en tuiles orangées et Notre Dame de la Garde, une suite parentale avec un joli balcon et un grand dressing.

Une terrasse dotée d’un jardin

Le jardin arboré est habilement aménagé avec une terrasse ipe, avec une cuisine d’été et une piscine.

Trois caves dont une cave à vin complètent cette maison familiale.

Le prix: 1 690 000 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.barnes-international.com.