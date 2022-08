L’estimation immobilière : étape cruciale pour tout vendeur ou acheteur

Temps de lecture estimé : 3 min

Il ne s’agit pas du jeu télévisé des années 90, mais bien d’une réalité qui concerne tous les vendeurs et acheteurs en immobilier. Trouver le juste prix des choses est primordial lorsqu’on se lance dans une ou plusieurs transactions immobilières. Chaque vendeur doit être en mesure de décider en connaissance de cause le prix de vente de son bien, en étant plus ou moins exigeant et ambitieux sur le montant qu’il en tirera. Cette ambition varie notamment en fonction de son besoin de vendre plus ou moins rapidement. Certains veulent « bien vendre » quand d’autres se contentent de vendre vite, voire de brader. L’acheteur, lui aussi, doit être conscient de ce qu’il propose lorsqu’il fait une offre. Reste à savoir comment estimer un bien. Les outils sont nombreux, mais l’ultime moyen d’obtenir une estimation précise et cohérente est d’avoir recours à des professionnels : une agence immobilière, un agent immobilier ou encore un mandataire immobilier vous aidera à estimer, acheter et vendre un bien.

Des critères objectifs d’évaluation

La valeur d’un bien se calcule en fonction de critères objectifs. Peu de place pour les sentiments : une évaluation exige du pragmatisme et le sens des réalités. L’état global d’un bien est un critère important, son volume et son nombre de mètres carrés le sont tout autant. Lors d’une estimation, on évalue aussi la localisation (la proximité des commerces, de zones d’activité économique ou encore des transports), l’exposition, la superficie.

L’avantage d’une estimation par un professionnel réside aussi dans le fait que celui-ci connaît les dynamiques et les tendances du marché. En effet, le prix des biens est évolutif, puisqu’il est soumis aux lois du marché, celles de l’offre et de la demande.

Les comparateurs et simulations en ligne

De tels outils sont généralement gratuits. En saisissant les données pertinentes d’un bien, on obtient sa valeur en quelques clics. Reste que cette valeur est approximative et qu’il convient de l’affiner auprès de professionnels aguerris.

Ces plateformes en ligne vous permettent aussi d’avoir un aperçu des prix pratiqués sur le territoire national : grâce à des filtres de recherche, vous pouvez sauter de région en région, d’appartements en maisons et pouvez même consulter un inventaire des biens vendus durant telle ou telle autre période.

Des professionnels de l’immobilier à votre service

Tous les outils en ligne vous permettent de vous faire une idée de la valeur d’un bien. Certes, mais rien ne vaut l’expertise d’un professionnel de l’immobilier. Vous pouvez solliciter une agence immobilière, un agent immobilier indépendant ou encore un mandataire immobilier indépendant.

Dans le dernier des trois cas, les professionnels présentent souvent l’avantage d’être spécialisés dans un type de bien particulier. En fonction de votre situation, vous pouvez donc demander conseil à un véritable spécialiste, plutôt qu’à des agences parfois trop généralistes. Le mandataire indépendant travaille à sa manière. En pratique, il n’est pas rare de tomber sur un professionnel se chargeant de ses clients de manière extrêmement personnalisée et proche : il aide ses clients dans leurs recherches de manière concrète et active en leur faisant par exemple découvrir la région ou la ville où ils souhaitent s’installer et il procède à des études financières approfondies. Si vous en faites partie, vous pourrez donc bénéficier d’une estimation fiable et précise d’un bien.