William Violet (Homiwoo) : Une IA d’estimation immobilière

Mon Podcast Immo reçoit William Violet, Président et co-fondateur d’Homiwoo.

William Violet présente à Fred Haffner Homiwoo, un outil performant qui utilise l’IA et la data pour aider les professionnels à faire des estimations immobilières précises et à prendre des dcisions. Une plateforme qui s’adresse aux agents immobiliers, aux promoteurs, mais aussi aux investisseurs institutionnels et aux bailleurs sociaux.