immobilier d’entreprise : IWG France signe un nouveau contrat de franchise avec le Groupe SEDADI

Temps de lecture estimé : 2 min

Depuis la crise du covid-19, l’immobilier d’entreprise est en profonde évolution. Une place majeure est laissée aux espaces de travail flexible qui se développent de façon exponentielle pour répondre à une demande toujours plus croissante des entreprises et professionnels pour des nouvelles solutions hybrides.

Un contrat multi-sites en région Auvergne-Rhône-Alpes

Avec une augmentation de 45 % des visites de ses centres en France au cours du premier semestre et six nouvelles ouvertures, IWG poursuit en 2022 une forte croissance de son réseau. Dans ce contexte, l’opérateur signe en région Auvergne-Rhône-Alpes un nouveau contrat de franchise multi-sites, sous l’enseigne Regus.

IWG France (Regus, Spaces, HQ, Signature, Stop&Work) et son nouveau partenaire, le groupe multi enseignes auvergnat SEDADI, prévoient ainsi un plan de développement local en renfort du maillage national d’IWG, sur les villes de Clermont-Ferrand, Saint-Etienne ou encore Limoges, avec une première ouverture prévue début 2023.

Christophe Burckart, Directeur général d’IWG France, indique : « Pour nous intégrer pleinement dans le tissu économique local et répondre à la demande, il est essentiel que nous transmettions notre savoir-faire aux acteurs locaux. Notre programme permet à des entrepreneurs et des chefs d’entreprise, qui souhaiteraient se lancer sur un marché porteur à une échelle régionale, d’exploiter notre marque et nos services, clés en main ».

Le groupe SEDADI : une expertise commerciale diversifiée

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le commerce de proximité, le Groupe SEDADI s’est spécialisé à ses débuts dans la téléphonie grand public, avec l’enseigne Welcom. Attaché à des valeurs familiales fortes, le groupe n’a cessé de se développer dans des secteurs comme la high-tech, la restauration, la chocolaterie, le sport ou les télécoms B2B, avec des enseignes comme Fnac Darty, Jeff de Bruges, On Air Fitness ou ATS Communication. Aujourd’hui le groupe SEDADI représente plus de 77 points de vente en France, sous 12 enseignes différentes.

« En nous tournant vers le groupe IWG, nous choisissons de nous associer au leader mondial sur le marché de l’espace de travail flexible, qui connaît un fort développement en France et en Europe depuis de nombreuses années, déclare Sébastien De Freitas, partenaire franchisé IWG-REGUS. IWG a su nous séduire grâce à ses différentes offres et formats selon la taille des villes et locaux : Regus, Spaces, Signature… C’est un franchiseur qui a de nombreuses ressources humaines internes allant du choix d’implantation des villes, aux conseils pour les travaux ou l’aménagement, proposant également un vrai savoir-faire marketing et digital afin de commercialiser au mieux ses espaces. Le but est de couvrir les grandes villes de la région Auvergne Centre France, afin de répondre aux mieux aux besoins de nos clients ».