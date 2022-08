Guy Hoquet l’Immobilier lance son CFA pour devenir conseiller immobilier en alternance

Temps de lecture estimé : 3 min

Entrez en formation, sortez avec en emploi !

Avec Guy Hoquet l’Immobilier, entrez en formation, sortez avec un emploi ! Tel est le leitmotiv

des formations développées par le groupe, qui seront lancées en septembre 2022 dans 4 villes

françaises.

En créant son CFA dédié aux métiers de l’immobilier, Guy Hoquet l’Immobilier s’engage auprès des jeunes pour les intégrer pleinement dans un projet professionnel en pleine évolution.

A Paris, à Bordeaux, à Toulouse ou à Lyon, le CFA Guy Hoquet offre un apprentissage en alternance motivant, grâce à l’engagement d’une école et d’une entreprise partenaire de la réussite de chaque projet étudiant jusqu’à l’obtention d’un diplôme niveau Bac ou Bac +2 (BTS).

Le projet du CFA est né de plusieurs rencontres avec des membres du bureau du Ministère du travail. Le réseau propose depuis 2020 à l’ensemble des collaborateurs des agences des formations illimitées, en e-learning et en libre accès : toutes sont ultra consommées. Il a semblé naturel de créer un CFA Guy Hoquet pour contribuer à élargir l’offre de formation au plus grand nombre, dans une démarche sociétale.

Une formation pour les jeunes et les professionnels en reconversion professionnelle

Le CFA s’adresse aux jeunes mais également des personnes qui se tournent vers une nouvelle vie professionnelle à la recherche d’un cursus complet et diplômant leur permettant s’ils le souhaitent d’envisager de devenir dirigeants. L’ambition de Guy Hoquet l’Immobilier ? Former et intégrer 150 collaborateurs par an/

« L’objectif est de créer un vivier de talents pour notre métier. C’est par la formation que s’élève la société, et pour cela, il nous fallait mettre du lien entre les écoles, les entreprises et les apprenants. Demain, c’est 150 alternants qui vont intégrer nos agences, et celles des autres, des indépendants

ou d’autres marques : ce sera toujours bénéfique pour la profession d’avoir des gens bien formés», explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Pour aller plus loin : Ecoutez la dernière interview Mon Podcast Immo de Stéphane Fritz sur le CFA en alternance Guy Hoquet l’Immobilier.

Zoom sur les 2 diplômes préparés par le CFA Guy Hoquet l’Immobilier

TITRE PROFESSIONNEL CONSEILLER(E) COMMERCIAL (E) / Niveau Bac

Limite d’âge : Contrat d’apprentissage : 30 ans / Contrat de professionnalisation : aucune

limite

Conditions d’accès : Aucune

Nombre d’heures de formation : 490 heures Rythme : 1 Semaine / mois

BTS PROFESSION IMMOBILIERE / Niveau Bac +2

Limite d’âge : Contrat d’apprentissage : 29 ans / Contrat de professionnalisation : 26 ans

Conditions d’accès : Être titulaire d’un diplôme niveau Bac

Nombre d’heures de formation : 800 heures

Rythme : 2 jours école (lundi –mardi) / 3 jours entreprise

Combien ça coûte

Coté financement, le CFA Guy Hoquet l’immobilier est subventionné par les OPC0 si l’apprenant dispose d’un contrat d’alternance associé.

Financement CFA subventionné par les OPCO si contrat d’apprentissage en alternance associé

(8900 Euros pour un BTS – 8330 Euros pour un titre)

Pour en savoir plus sur le CFA Guy Hoquet et devenir conseiller immobilier en alternance, rendez-vous ici.