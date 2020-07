En amour comme en immobilier, gagnez en exclusivité avec Guy Hoquet

Faire comprendre l’intérêt de la non-concurrence et l’importance d’une relation exclusive avec son agent immobilier était un défi que nous avons voulu relever en transposant la situation dans un univers plus léger pour en renforcer l’évidence.

Guy Hoquet et son agence Josiane rétablissent la vérité sur la mauvaise pratique qui vise à mettre en concurrence les agences pour garantir la vente d’un bien immobilier au meilleur prix et présentent une campagne digitale pour valoriser l’offre du réseau : « Le Contrat d’Exclusivité par Guy Hoquet ».

Pour combattre la mise en concurrence des mandats …

Lors de la vente d’un bien immobilier, une idée reçue veut que le vendeur mette en concurrence les agences avec plusieurs mandats afin de « ratisser large » et obtenir le meilleur prix. Et pourtant, c’est l’inverse qui a lieu puisque la concurrence entre agents déprécie la valeur et la primauté de l’offre auprès des acheteurs. Pour valoriser les biens de ses clients, Guy Hoquet lance « Le Contrat d’Exclusivité » afin de garantir la vente dans les meilleures conditions.

Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet : « Le Contrat d’Exclusivité par Guy Hoquet répond et s’adapte aux attentes de nos clients. Avec lui, nous sommes les premiers à offrir le service le plus complet pour mener à bien leurs projets immobiliers en tout sérénité, du début à la fin, grâce à des garanties et services additionnels. Le tout avec une estimation offerte et un conseiller expert dédié qui s’inscrit en partenaire de confiance. »

Laurent Allias, Papa de Josiane, précise : « Lorsqu’il s’agit d’accompagner la médiation d’une transaction immobilière de A à Z, il est d’autant plus essentiel pour une marque de développer des services qui contractualisent cette valeur relationnelle créée par la marque. »

On gagne toujours à l’exclusivité, en amour comme en immobilier !

Il y a de nombreuses occasions où l’on comprend les avantages de l’exclusivité : une relation amoureuse, son mariage, un secret et même sa brosse à dents. Pourquoi ne pas en faire autant avec la vente de son bien immobilier ? C’est avec la métaphore de la relation amoureuse que Guy Hoquet fait la pédagogie de l’exclusivité des mandats. À cette occasion, la marque lance un nouvel épisode de l’émission CASH IMMO sur le « Coup de coeur dans l’immobilier ». Une fois encore, Guy Hoquet a permis à un couple de vendeurs de ne plus se mentir, en amour comme en immobilier.

Raphaël Chalaye Lozano, Directeur des Stratégies de Josiane, explique : « Faire comprendre l’intérêt de la non-concurrence et l’importance d’une relation exclusive avec son agent immobilier était un défi que nous avons voulu relever en transposant la situation dans un univers plus léger pour en renforcer l’évidence. »