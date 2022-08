Neuilly-sur-Seine : Maison avec terrasse proche du Bois de Boulogne

Temps de lecture estimé : 1 min

Cette maison de 132 m² entièrement refaite à neuf, décorée et meublée avec architecte et décoratrice, est idéalement située avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, à 10 minutes à pied du Bois de Boulogne et du Jardin d’acclimatation.

La maison est située en fond de cour, totalement isolée de l’avenue Charles de Gaulle et donc très au calme.

Elle se compose sur 3 niveaux :

Au 1er niveau on retrouve une grande entrée, un salon, une cuisine ouverte/salle à manger donnant sur une très belle terrasse de 50 m² conçue et réalisée par un paysagiste et d’une chambre avec sa salle de douche attenante.

Au 2 e niveau : un salon avec une deuxième terrasse de 20 m², une chambre et sa salle de douche attenante.

Au 3e niveau : 2 chambres et une salle de bain.

A noter, la présence de la climatisation sur les 2 étages de la maison.

Le prix : 7 050 € / mois CC. pour en savoir plus, rendez-vous sur www.book-a-flat.com.