Action Logement propose à l’Etat une contribution réduite de moitié

« Conformément à la réglementation,le budget du géant du logement social Action Logement est adopté avant le 1er décembre et s’inscrit dans la continuité du budget 2022 « , précise un communiqué du géant du logement social. Il donne la priorité aux emplois qui concourent à la pérennité des services délivrés aux entreprises et à leurs salariés, et au soutien des bailleurs sociaux dans un contexte macroéconomique marqué par l’inflation et la hausse des taux.«

150 millions pour la construction et la rénovation de logements sociaux

Alors que le Sénat a adopté, jeudi 24 novembre, l’amendement visant à supprimer la ponction de 300 M€ envisagée par le Gouvernement, le Conseil d’Administration a proposé d’inscrire au budget du Groupe Action Logement le versement d’une contribution volontaire de 150 M€ au Fonds National des Aides à la Pierre qui finance la construction et la rénovation de logements sociaux, comme les Partenaires sociaux s’y étaient engagés vis-à-vis des ministres de la Transition énergétique et du Logement. Cette disposition devra être confirmée dans le cadre des discussions entre l’Etat et le Groupe sur la Convention quinquennale 2023-2027.