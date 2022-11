Immobilier Bretagne : Pontivy un marché attractif et des prix encore abordables

Temps de lecture estimé : 6 min

En Centre Bretagne, à la croisée des chemins entre Brest, Lorient, Saint-Brieuc, Vannes et Rennes, Pontivy profite d’une position centrale par excellence et attire aujourd’hui de nouveaux acquéreurs venus de tous horizons. Anne Le Gallo et Antoine Fiquet, dont l’agence Immorbihan est implantée en plein centre de Pontivy, répondent à nos questions.

My Sweet Immo : Pontivy bénéficierait-elle d’une attractivité nouvelle ?

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : Oui, effectivement. Nous observons depuis plusieurs mois l’arrivée d’un nouveau profil d’acquéreurs, dont beaucoup sont extérieurs à la région, et qui marque l’attractivité de Pontivy. Cela s’explique en partie par des prix moins élevés que dans le Morbihan sud, qui reste pourtant très proche. Cette nouvelle clientèle venant des grandes villes françaises et l’Île de France, au budget parfois conséquent, vient s’installer à Pontivy pour de son implantation centrale, qui permet de rayonner facilement entre Rennes, Lorient, Auray, Vannes et Ploërmel. Avec 15 000 habitants, un chiffre en constante augmentation, Pontivy dispose en outre d’un choix d’écoles, de collèges, de lycées et bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires, dont un hôpital et une polyclinique.

My Sweet Immo : Des perspectives de croissance sont-elles encore attendues ?

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : Le projet de quatre voies reliant Pontivy à Vannes en 30 minutes, contre 45 minutes actuellement, devrait confirmer et accentuer cet engouement des acheteurs, qui recherchent pour l’essentiel une résidence principale. D’autant plus que la ville se dynamise, et attire donc aussi bien les jeunes actifs originaires du secteur côtier, qui ont des difficultés à acquérir un bien dans le Morbihan sud suite à l’explosion des prix, mais aussi les jeunes retraités, l’essentielle de notre clientèle, en quête d’une meilleure qualité de vie et de prestations haut de gamme, avec de grands terrains et de belles surfaces. La demande est toujours très soutenue, et nous devons prospecter pour trouver des biens. Un couple de parisiens avec des projets de déménagement dans le sud-ouest a par exemple changé de projet cet été pour s’installer à Pontivy, qui bénéficie de conditions climatiques aujourd’hui plus favorables et de prix immobiliers largement inférieurs. Nous avons également réalisé la vente d’une maison en pleine campagne, à Noyal Pontivy, acquise par des toulonnais qui n’avaient aucune attache avec la Bretagne.

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : Les prix évoluent à la hausse, même si on commence à sentir une légère stagnation et que la négociation reste la norme. La périphérie de Pontivy, comme Noyal Pontivy, Le Sourn, Cléguérec et Kergrist, a connu une croissance impressionnante cette année, de près de 10 %. Les prix de l’immobilier à Pontivy se stabilisent autour de 2000€ / m², entre 1800 et 2000 pour un appartement en bon état dans le centre ville, autour de 2000/2200€ sur les hauteurs, et descendent à 1000€/m² dans les quartiers plus populaires. Il restent donc encore très raisonnables malgré l’attractivité que connaît la Bretagne et sont susceptibles de croître encore, bien que certainement moins rapidement. Le centre Bretagne est en effet un des seuls endroits, dans une région aussi touristique et sans cesse mise en avant, où il est encore peu onéreux d’investir dans la pierre.

My Sweet Immo : Quels sont les délais de vente ?

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : A Pontivy, nous avons des vendeurs qui vendent par opportunisme mais sans réel projet. Ils ont donc tendance à gonfler les prix. Et même si le marché est dynamique, une maison au-dessus du prix du marché, voire très au-dessus, ne se vendra pas. Les ventes au prix se font très rapidement, parfois dans la journée. En revanche, avec un prix haut, les acheteurs ne sont pas prêts à tout et les ventes peuvent durer plus d’un an.

My Sweet Immo : Qu’en est-il du marché locatif à Pontivy ?

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : Le marché locatif est extrêmement tendu à Pontivy car il y a très peu d’offre sur le marché. C’est ce qui explique de des investisseurs s’intéressent notamment aux immeubles de rapport, qui permettent de générer entre 9 et 12 % de rendement locatif brut. D’autant plus que la ville dispose de plusieurs écoles, avec des étudiants qui ont besoin d’un logement. A titre d’exemple d’acquisition en investissement locatif, nous mettons en vente d’anciens bureaux, qui peuvent changer de destination, d’une surface de 420m² en cœur de ville, avec une belle rentabilité potentielle, à 370 000€ net vendeur. Nous avons reçu trois compromis au prix mais également trois refus de prêt, en raison des conditions de crédit qui se durcissent. Ils sont donc toujours à vendre !

My Sweet Immo : Quelles sont vos dernières ventes ?

Anne Le Gallo et Antoine Fiquet : A quelques pas du centre-ville, proche du Blavet, donc bien située, nous venons de vendre une maison en une journée, suite à sa baisse de prix. Affichée il y a un an à 259 000€ FAI, elle s’est négociée à 209 000€, le nouveau prix, soit 1900€ / m². La maison de 110m² est entièrement rénovée, avec un sous-sol total et un jardin de 700m².

Une maison rénovée, à deux pas du centre-ville de Pontivy, vendue 209 000€ en novembre 2022

A Pontivy toujours, nous avons vendu en trois semaines, encore une fois après la baisse de prix de 155 000€ net vendeur à 145 000€ net vendeur, une maison de 99m² avec 130m² de jardin, à 5 minutes à pied du centre-ville, soit 1465€ /m². A Lignol, une commune située à 25 minutes de Pontivy, nous avons pris en charge la vente d’une très belle néo-bretonne rénovée de 110m² habitables et 3500 m² de terrain. Elle s’est vendue en deux jours, à la première visite, au prix et sans condition suspensive, à 198 750€ FAI, soit 1807€ / m². A Cléguérec, une maison dans le bourg, avec une habitation de 120m² et un hangar de 200m² sur un terrain bien exposé, a été vendue 146 000€ net vendeur.