Immobilier : Les avis clients syndic en ligne sur fnaim.fr

Temps de lecture estimé : 2 min

Il est désormais possible de consulter sur la plateforme fnaim.fr, portail immobilier qui recense les annonces immobilières proposées par les adhérents de la FNAIM, des avis clients contrôlés pour les prestations de syndics d’adhérents FNAIM, qui ont souscrit à la solution -près de 300 aujourd’hui- auprès du partenaire Opinion System.

L’interface permet ainsi d’avoir accès aux avis globaux d’une agence ou de choisir les avis sur une activité en particulier, avec le détail de l’indice de satisfaction et des avis clients sur celle-ci.

Gage de transparence et de fiabilité

Après les avis clients sur les activités de transaction et de location, la notation des activités de syndics rend parfaitement complète l’offre de notation sur fnaim.fr, permettant aux visiteurs d’avoir une visibilité à 360° sur les avis donnés à une agence.

« En tant que professionnel de l’immobilier, la satisfaction de nos clients est notre seule boussole. Le syndic n’échappe pas à ce principe. Nous avons vivement soutenu notre partenaire historique Opinion System, institut indépendant spécialisé et certifié dans le recueil et le contrôle d’avis clients, dans son envie de quantifier la satisfaction des copropriétaires pour leur syndic. Je félicite nos adhérents, ils sont aujourd’hui près de 300 à avoir activé cette solution et encourage les autres à rejoindre le mouvement ! Nous avons besoin de poser un constat objectif et professionnel de la satisfaction de nos clients », commente Jean-Marc Torrollion, Président de la Fnaim.

Une nécessaire reconnaissance du métier de syndic

Face aux nombreux défis auxquels font face les copropriétés – crise énergétique, appels à la sobriété, impératifs de rénovation énergétique – la FNAIM considère que les syndics de copropriétés se doivent d’être à la hauteur de ces enjeux.

Cela passe aussi par une meilleure connaissance du métier et du rôle de syndics…C’est pour cela que concomitamment, La FNAIM mène plusieurs campagnes d’information afin de communiquer en toute transparence sur les multiples missions du syndic professionnel, pour valoriser cette expertise auprès du grand public.

« Aux côtés de professionnels de l’immobilier qui ne ménagent pas leurs efforts et prennent à bras le corps les sujets qui les impactent ; pouvoir achat, enjeu rénovation et sobriété énergétique, nous pensons qu’il est crucial de permettre aux Français de trouver les « meilleurs » syndics. Il est important aussi de rendre public des témoignages reconnaissants, positifs et encourageants sur une mission sociale importante. C’est la réputation de toute la filière de ce métier règlementé qui est en jeu ! », se réjouit Jean-David Lepineux, Dirigeant d’Opinion System.

Chiffres clés fnaim.fr