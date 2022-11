Immobilier : Enfin une évolution pour la protection sociale du négociateur

Temps de lecture estimé : 3 min

Qu’est-ce donc que le portage salarial ?

Le portage salarial est une relation tripartite entre l’entreprise de portage, le salarié porté, et le professionnel de l’immobilier (agence ou réseau immobilier). Hébergé administrativement par l’entreprise, le négociateur ou mandataire a accès au régime de protection du salarié. Il obtient dès lors des fiches de payes, en CDD ou CDI, correspondant aux revenus de son activité, qui consiste à effectuer des missions ponctuelles ou récurrentes permettant de « transforme ses honoraires en salaires ».

Quel accompagnement est apporté à un porté salarié ?

La consultant porté est suivi par l’entreprise de portage via un gestionnaire attitré, qui lui permet de se libérer des lourdeurs administratives qui accompagnent habituellement le statut d’indépendant. Il ne se préoccupe plus de la création de statut, de la comptabilité et d’autres tâches encore, pour se consacrer pleinement à ses missions. Il conserve naturellement une totale autonomie sur le choix et la réalisation de ses missions, sur son planning (prospecte sa clientèle propre). Cet accompagnement au quotidien permet au consultant d’envisager l’avenir avec sérénité.

Est-ce que le portage salarial est légal en immobilier ?

Le portage salarial est tout à fait autorisé. La relation entre l’entreprise de portage et son consultant est précisée par une convention d’adhésion qui fixe les modalités de la collaboration, avant d’être scellée véritablement par un contrat de travail. Inscrit depuis 2015 dans le code du travail, et doté d’une convention collective de branche depuis 2017, le portage salarial est un secteur d’activité encadré, et en pleine expansion. En travaillant avec FCI Immobilier, le négociateur ou le mandataire fait le choix de la sécurité. Après 20 ans d’expérience dans le portage salarial immobilier, ce leader du marché, adhérant au label PEPS (Professionnel des Entreprises de Portage Salarial), est engagé auprès de plus de 12 500 portés qui sont près de 93% à le recommander.

Quels sont les avantages pour les négociateurs ou mandataires ?

Le portage salarial leur permet de cotiser, et d’ainsi disposer de la sécurité sociale, de l’assurance retraite, et de l’indemnité chômage. Ce procédé peut faire bénéficier au consultant d’un contrat CDI, qui représente un atout majeur facilitant notamment l’obtention de prêts bancaires. En les accompagnant au quotidien, et en assumant pour eux la gestion administrative de leur activité, le portage permet aux portés de se concentrer sur leurs missions, mais aussi sur la poursuite de leur formation. En effet, FCI Immobilier offre à ses consultants des modules de formation Loi ALUR, nécessaires à l’obtention ou au renouvellement de leur attestation professionnelle.

En cas de conjoncture économique particulière, ou de ralentissement de l’activité comme nous le connaissons aujourd’hui, l’entreprise de portage endosse un rôle d’amortisseur social puisqu’elle accompagne le salarié dans les périodes de crises. 900 consultants ont ainsi pu bénéficier du chômage partiel lors de la baisse d’activité liée à la crise sanitaire en mars 2020 ! Négociateurs et mandataires évoluent dans un secteur d’activité aux fluctuations incertaines, et leur rémunération est directement impactée par les résultats de vente. Il est donc nécessaire de replacer la protection de ces acteurs au cœur des priorités pour leur permettre d’envisager la suite de leur parcours professionnel avec tranquillité !