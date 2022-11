GO-Rénove : Le nouveau service pour consulter en quelques clics les performances de votre logement

Temps de lecture estimé : 3 min

Pour lutter contre le changement climatique, l’un des leviers réside dans l’amélioration de la performance énergétique de nos habitats, collectifs comme individuels. Celle-ci permet à la fois de réduire l’empreinte carbone des bâtiments et les dépenses en énergie, tout en optimisant le confort de nos lieux de vie. Trois problématiques encore plus prégnantes aujourd’hui, avec l’accentuation de la crise énergétique et les dérèglements auxquels nous assistons, tels que l’épisode caniculaire de juin.

Parmi les dispositifs permettant d’aider les particuliers dans leurs démarches de rénovation énergétique, un nouveau service public de diagnostic gratuit vient d’être lancé : GO-Rénove, conçu dans le cadre du programme d’innovation PROFEEL. Simple et ludique, il permet de consulter en quelques clics les performances de son habitat et les perspectives d’amélioration.

Encourager la rénovation énergétique des bâtiments par une meilleure connaissance de son logement

La rénovation énergétique des bâtiments est l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique amorcée par l’Etat. Sur l’année 2021, l’Anah a comptabilisé plus de 750 000 logements rénovés soit le triple de 2020 et un objectif similaire pour 2022.

Les particuliers, acteurs clés de cette transition, disposent de plusieurs aides et dispositifs d’accompagnement à l’instar du nouveau service France Rénov’ et de l’aide Ma Prime Rénov’. Depuis le 17 novembre, les bénéficiaires de ce dispositif peuvent d’ailleurs bénéficier de Mon éco-PTZ Prime Rénov’ qui permet de financer le reste à charge des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov’.

Pour les propriétaires, quels seraient les bénéfices d’une rénovation de son logement ?

Et en tant que particulier, quelle est actuellement l’empreinte énergétique de son logement ? Le nouveau service public GO-Rénove, soutenu par l’ADEME et financé grâce aux certificats d’économie d’énergie (CEE), permet d’analyser en quelques minutes, avec ou sans aucune connaissance technique, l’ensemble des données déjà disponibles sur les bâtiments afin de proposer un premier niveau d’aide à la décision de rénovation.

Il permet d’identifier les points positifs et négatifs de son logement et les marges d’amélioration possibles, et suscite l’envie d’aller plus loin dans la démarche. Grâce à un croisement de bases de données existantes, l’outil couvre à ce jour 22 millions d’immeubles résidentiels en France métropolitaine et sera enrichi en permanence.

Un diagnostic simple, ludique et en quelques clics

Après avoir renseigné leur adresse, les utilisateurs peuvent consulter et interpréter simplement les performances de leur bâtiment grâce aux indicateurs de DPE (diagnostics de performance énergétique) réalisés par le passé sur le bien, mais aussi re-simulés par Go-Rénove, et de risque de surchauffe estivale. Un indicateur de valeur verte sera prochainement disponible, et permettra d’apprécier l’impact de la performance énergétique sur la valeur à la vente du bien.

Le service permet par ailleurs de comparer son logement à d’autres bâtiments similaires ou situés dans la même zone géographique, et de simuler l’impact d’une rénovation globale. GO-Rénove propose également la fonctionnalité « Affiner l’évaluation » : elle permet de mettre à jour soi-même les caractéristiques de son bâtiment via un questionnaire.

Le site renvoie enfin vers des dispositifs d’accompagnement pour poursuivre sa démarche, notamment la plateforme France Rénov’.