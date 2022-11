Sobriété énergétique : « Eteindre sa vitrine à 20h30, un signe d’engagement pour l’agence immobilière »

Temps de lecture estimé : 5 min

Depuis le 7 octobre, toute publicité lumineuse doit être éteinte la nuit entre 1h et 6h du matin, dans toutes les villes de France, à l’exception de celles installées dans les aéroports, les gares ou les stations de métro. Le non-respect de ces règles d’extinction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € maximum. Mais quid des agences immobilières ? Thibault Guillaume, co-fondateur de VITRINEMEDIA, qui les accompagne sur le chemin de la réduction de leur consommation énergétique.

Les agents immo peuvent servir d’exemple en réduisant l’utilisation nocturne de leur vitrine

Agir immédiatement et en toute légitimité

Depuis la rentrée de septembre, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine oblige, chez VITRINEMEDIA nous avons mis un certain nombre de choses en place pour que les agences immobilières puissent utiliser leur vitrine de façon responsable tout en participant à l’effort de réduction de réduction de consommation électrique porté par les pouvoirs publics. Pour elles, être responsable est une nécessité puisqu’elles sont très présentes et visibles localement.

Dans les faits, nos 15 000 clients agents immobiliers ont très bien compris le bien-fondé de notre démarche et l’intérêt d’agir immédiatement et en responsabilité afin d’éviter des restrictions ou limitations éventuelles, plus importantes.

Aussi, chez VITRINEMEDIA, nous avons décidé d’aller plus loin que le simple respect de la réglementation qui impose d’éteindre les publicités lumineuses de 1h et 6h du matin.

Un plan de réduction de 30% à 40% de la consommation énergétique des vitrines

Afin d’afficher notre engagement pour une utilisation responsable, et après avoir communiqué avec nos clients, nous avons agi et décidé de réduire la durée d’affichage des écrans LCDs présents dans les vitrines de nos 6 000 clients agents immobiliers, qu’ils soient indépendants ou franchisés, ce que nous pouvions faire à distance, en réduisant la durée de fonctionnement de leur écran de 7 heures 30 du matin à 20 heures 30, le soir. Ceci a permis une baisse de la consommation, très significative et immédiate chez nos clients, de près de 30 %.

Concernant les porte-affiches rétro-éclairés LED, qui accueillent les mandats et qui ne sont pas des outils digitaux, nous ne pouvons pas malheureusement intervenir à distance.

En revanche, nous avons encouragé, par courrier, nos 15 000 clients agents immobiliers qui en sont équipés à les éteindre également de 20h30 à 7h30. A leur demande, nous leur fournissons gratuitement une horloge. Cette initiative a été très particulièrement appréciée. Afin de réduire encore, la consommation électrique, nous diminuons également l’intensité lumineuse des vitrines, via les écrans LCD, le matin et le soir. De toutes ces manières, nous réduisons de façon importante la consommation énergétique dans les vitrines (entre 30 et 40%).

Pour améliorer l’emprunte énergétique des vitrines des agences immobilières, nous avons donc 3 cordes à notre arc : la durée d’utilisation, l’intensité et la technologie puisqu’il faut rappeler que celle-ci s’améliore constamment et que les nouveaux produits sont de moins en moins énergivores.

Pour rappel et afin de dissiper toute mauvaise information sur le sujet, un écran LCD de taille 49’, utilisé en Vitrine selon nos recommandations représente un coût de 5 à 6 euros par mois, ce qui nous semble raisonnable en terme de budget de fonctionnement et en terme de consommation électrique.

Agence immobilière et responsabilité collective

Les agents immobiliers y sont très sensibles. Je m’attendais à plus de résistance de leur part face à nos initiatives. D’autant plus que, sur la partie écran LCD, nous avons agi en responsabilité de façon homogène sur l’ensemble du territoire en imposant les horaires d’utilisation. Je ne m’attendais pas à une telle acceptation et, tant mieux, cela signifie qu’il y a une vraie responsabilité de leur part. Ils ont compris que, s’il faut communiquer la journée, ce n’est la peine de le faire toute la nuit.

Couper à 20 heures 30 ne me paraît pas déraisonnable, et bien au contraire, cela permet à l’agence immobilière d’afficher son engagement local à l’effort de sobriété énergétique de notre pays.

A moyen terme, un commerce dont la vitrine « communiquerait » 50% du temps, permettrait de concilier à la fois les objectifs légitimes, de liberté d’entreprise et les objectifs de responsabilité collective en matière de consommation énergétique et de préservation de notre environnement.

Enfin et pour résumé, c’est aussi l’occasion pour l’agence immobilière, qui est un acteur engagé dans la vie locale de montrer montrer son engagement citoyen !