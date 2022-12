Zelok lève 1,636 millions d’euros pour développer son assurance loyers impayés « Garantie Totale »

Temps de lecture estimé : 1 min

Un chiffre d’affaires qui a plus que quadruplé en 2022

Zelok finalise une augmentation de son capital grâce aux investissements de Business Angels et d’une holding familiale vendéenne. Fabrice Houlé, le fondateur a orchestré avec brio cette levée de fonds, limitant ainsi une trop forte dilution. L’opération va permettre à la société qui a « multiplé son chiffre d’affaires par plus de 4 en 2022 de poursuivre son développement sereinement« , précise un communiqué.

12 000 dossiers locataires par mois

Créé en juillet 2019, Zelok est rapidement devenu le leader français de la mutation digitale du

parcours locatif. Sa plateforme SaaS permet aux candidats locataires de déposer leur dossier

en ligne et offre aux agences immobilières des fonctionnalités innovantes, qui répondent à leurs

problématiques métier.

Plus de 12 000 dossiers locataires sont déposés sur la plateforme tous les mois et le trafic annuel

va rapidement dépasser les 1,5 million de sessions.

Objectif 2023 : 20 000 lots assurés et 1,5 million de chiffre d’affaires

En mars 2021, Zelok pivote vers l’assurance loyers impayés avec une véritable innovation pour le

marché. La promesse est simple : avec la Garantie Totale, le propriétaire bailleur qui loue via un

professionnel de l’immobilier a maintenant la certitude de percevoir son loyer tous les mois, même

quand le locataire ne paye pas.

Un an et demi après ce lancement, Zelok assure déjà 10 000 lots et encaisse plus de 2 millions de

primes d’assurance loyers impayés. L’ambition pour 2023 : passer la barre des 20 000 lots assurés,

soit 1,5 million de chiffre d’affaires hors taxes.