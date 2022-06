Propriétaires, assurez-vous pour les loyers impayés

Comment les propriétaires peuvent-ils lutter contre les loyers non payés chaque mois ? Zoom sur le fonctionnement de l’assurance loyer impayé.

Comment fonctionne une assurance loyers impayés ?

Malgré eux, de nombreux propriétaires ont parfois connu la mauvaise surprise de ne pas recevoir le loyer de leur location à temps ou même, lors de plusieurs mois consécutifs. Le paiement des charges prend alors une tournure différente et plus que tout, l’investissement locatif engendre de grands problèmes pouvant se terminer en justice avec certains locataires manquant définitivement de confiance et de sûreté.

Comment faire en sorte d’éviter cela ? Pour les propriétaires, la solution d’une assurance contre les loyers impayés prend de plus en plus de sens, notamment lorsqu’une mauvaise expérience fut déjà connue par ces derniers. Avant de connaître ceci, nous vous expliquons comment fonctionne une assurance loyers impayés et en quoi une telle solution aide réellement les propriétaires et contribue à pérenniser leur investissement locatif.

Pourquoi assurer son bien contre un loyer impayé ?

Dans la plupart des cas, un propriétaire met son appartement ou son bien de manière générale en location à des fins d’investissement. Aujourd’hui, il s’agit toujours en France, de l’investissement le plus plébiscité et le plus aisé à mettre en place, que cela soit en sous-traitant via une agence immobilière ou bien directement de particulier à particulier.

Cependant, il n’est pas impossible de malheureusement tomber sur des locataires refusant après quelques mois de location, de payer les loyers dus. Et ce, même pour ceux présentant lors des entretiens, des dossiers conséquents et rassurants.

Assurer son bien en tant que propriétaire contre d’éventuels loyers impayés permet donc de se protéger de nombreuses choses. C’est notamment le cas avec Unkle qui s’assure que le retard ou l’absence de paiement de loyer n’impacte pas vos finances, en vous remboursant sous les trente jours suivant le préjudice. Chez un tel assureur reconnu et réputé, l’accompagnement ne s’arrête pas là, car en cas de mauvaise surprise, il vous accompagne pour gérer de manière efficace l’impayé et faire en sorte que cela ne se reproduise pas.

De plus et si le recours en justice semble malheureusement être l’unique solution pour un problème récurrent, l’expertise juridique de l’assureur place le propriétaire parfaitement dans ses droits et lui permet de réclamer les choses qui lui sont dues. Durant l’entièreté de ce genre de procédure, un bon assureur vous garantira également le paiement complet du loyer, évidemment.

Comment assurer son bien contre les loyers impayés par les locataires ?

Parfois, il arrive que certains locataires profitent d’une assurance pour assurer leur dossier et se rapprocher d’un organisme garant de la santé financière et de la capacité du foyer à payer son loyer. Chez un assureur comme Unkle, mentionné ci-dessus, cette assurance payée par un locataire au moment de la création de son dossier, peut également profiter au propriétaire. En cas de mauvaise surprise et finalement, d’un défaut de paiement sur un ou plusieurs mois, l’assureur répare ce qui peut être considéré comme sa faute et dédommage le propriétaire du loyer en remplissant pleinement son rôle de garant.

Dans le même style, les assurances prévues et souscrites par les propriétaires dispensent par exemple le locataire de trouver un garant sous certaines conditions. Ainsi, le propriétaire peut généralement trouver bien plus aisément et rapidement un locataire pour son bien.

Par la suite, il profite de l’assurance en cas de mauvaise surprise et d’un besoin juridique. Peu importe si le retard de loyer est ponctuel, fréquent ou continuel depuis l’arrivée du locataire.

Quels autres avantages peuvent être offerts par les assurances propriétaires ?

Un assureur compétent s’engage également lorsque tout va bien, ne l’oubliez pas. Ainsi, un bon assureur vous proposera par exemple de vous accompagner lors de la sélection d’un ou de plusieurs dossiers de locataires.

Avec son équipe de juristes, l’assureur gère plusieurs tâches administratives, en cas de litige ou non et vous fait gagner un temps précieux dans ce qui reste à la base, un investissement.