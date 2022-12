Immobilier neuf : Banque Populaire et l’Unis créent le prix RénoVert pour encourager la rénovation durable des bâtiments

Temps de lecture estimé : 5 min

Le prix RénoVert a été créé par Banque Populaire et l’Unis (l’Union des syndicats de l’immobilier) pour encourager la rénovation durable des bâtiments. Il aura pour vocation, chaque année, de récompenser les professionnels de l’immobilier engagés dans l’amélioration de la qualité des bâtiments qu’ils rénovent.

Il met aussi en valeur leur savoir-faire dans l’embellissement des villes et l’amélioration de la qualité de vie de leurs habitants. Les lauréats sont sélectionnés selon plusieurs critères : la typologie de l’opération (résidentiel ou tertiaire), sa taille et surtout les qualités environnementales, de vie et sociétales générées par la rénovation.

Banque Populaire et l’Unis récompensent les promoteurs-rénovateurs engagés dans la rénovation durable

Pour cette 1 ère édition, parmi les dossiers présentés par les Banques Populaires régionales et l’UNIS, 12 ont été présélectionnés afin de concourir au prix RénoVert.

Le jury national composé de 6 professionnels de l’immobilier et d’un président, Xavier Lépine (président de Paris Ile-de-France Capitale Economique et de l’Institut de l’Épargne Immobilière et Foncière), a choisi le lauréat 2022 du prix RénoVert catégorie « Résidentiel » ainsi que son coup de cœur « Tertiaire ».

« Engagés dans l’amélioration de la qualité des bâtiments et la qualité de vie de ses habitants, c’est de longue date la préoccupation majeure des professionnels. C’est aussi un engagement fort de l’Unis », rappelle Eric Brico, Président-métier Promoteurs-Rénovateurs de l’Unis.

Lauréat 2022 : Le Domaine de l’Ariondaz à Courchevel

Une opération de rénovation avec Surélévation, par un promoteur-rénovateur : SUREH’VALOR.

Le Domaine de l’Ariondaz à Courchevel est une copropriété de 7 000 m² construite en 1965 composée de 6 immeubles comprenant 236 logements, n’ayant jamais fait l’objet d’une rénovation, compte tenu de l’ampleur du budget des travaux de rénovation.

L’enjeu de cette opération était de transformer cette copropriété pour la mettre aux normes : rénover et isoler les bâtiments pour améliorer les performances énergétiques afin de faire baisser le coût d’usage de la résidence mais aussi améliorer le confort de vie et l’esthétisme de la copropriété. Un travail a dû aussi être fait sur les abords du programme et pour soigner l’entrée de la ville avec la création de stationnements en sous-sol, la déviation de la route départementale pour l’éloigner de la résidence. L’opérateur promoteur-rénovateur a réussi le tour de force de mettre d’accord l’ensemble des copropriétaires, grâce à un montage innovant, notamment par l’optimisation des droits à construire par surélévation.

Pour cette rénovation, les copropriétaires ont bénéficié d’un reste à charge réduit grâce à l’optimisation des droits à construire. En effet, une grande partie de cette rénovation a été financée par une création de surfaces (93 logements, 143 parkings et 3 commerces). De plus, cela leur a permis de faire une économie de charges de 75 %, grâce notamment à la rénovation et au remplacement de la chaufferie ainsi qu’au changement de combustible (passant du fioul au gaz propane), tout en valorisant pleinement leur patrimoine.

Pendant toute la durée du projet, un travail important a été réalisé sur le tri et la réutilisation des matériaux afin de participer au cercle vertueux de la rénovation durable. Cette opération a eu un impact positif sur l’économie locale avec des matériaux et des fournisseurs provenant de la région. Cette résidence est désormais plus en accord avec son environnement et a permis la remise en place de la forêt d’origine, et de recréer ainsi une biodiversité qui avait disparu. Après cette opération d’ampleur, la résidence dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) était de classe G ou F passe à B ou A, selon l’exposition des bâtiments. De plus, elle a obtenu les labels de haute performance énergétique (HQE), BBC rénovation Effinergie et RT 2012.

Pour Virginie Normand, directrice des Marchés Spécialisés Banque Populaire : « Les Banques Populaires sont depuis longtemps engagées aux côtés des professionnels de l’immobilier sur tout le territoire dans le développement de leurs activités. Avec le prix RénoVert, co-créé avec l’Unis, elles démontrent une fois de plus leurs volontés d’accompagner leurs clients, par leurs financements, vers des projets qui vont améliorer la qualité durable du bâti existant et donc la qualité de vie de ses habitants et de l’environnement. »

Coup de cœur du jury : Le Dix Solférino à Paris 7e

Hôtel particulier emblématique et classé, ayant accueilli le siège du Parti Socialiste. Il a été racheté par la foncière Apsys en vue de réhabiliter entièrement le bâtiment, dans le respect de son histoire, afin qu’il devienne un immeuble de bureaux durable. Cette rénovation a été menée dans un dialogue constructif avec le GRAHAL et les Architectes des Bâtiments de France sous la houlette de l’architecte Jean-Paul Viguier.

L’ensemble compte, après 18 mois de travaux, 3 600 m² d’espaces intérieurs et 700 m² d’espaces extérieurs (cours et terrasses) intégrant un projet de biodiversité mené par un écologue. Il répond désormais aux meilleurs standards de qualité environnementale grâce notamment à l’installation de panneaux photovoltaïques, d’isolants biosourcés, de doubles vitrages à très haute performance thermique ainsi qu’une ventilation à partir d’énergies renouvelables.

Afin d’améliorer la qualité de vie des occupants, une attention particulière a été portée à l’acoustique, à la domotique et aux espaces d’échanges et de travail. La toiture a été réhaussée afin de pouvoir transformer les combles en bureaux et rendre sa symétrie au bâtiment historique. L’immeuble est certifié BREEAM et HQE niveau excellent et vise la conformité aux objectifs du Décret Tertiaire 2030.

La foncière Apsys a souhaité que la rénovation s’inscrive dans une démarche RSE : co-construire une ville résiliente, favoriser l’inclusion et le développement économique local.