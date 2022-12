Immobilier Paris 16 : Sophie Ankri ouvre une agence Viagimmo dédiée au viager

Temps de lecture estimé : 2 min

Viagimmo, le réseau de franchise dédié au viager (libre ou occupé), à la vente à terme, à la nue-propriété et à la gestion viagère, fondé par Sophie Richard, elle-même, juriste, agent immobilier et viagériste aux Sables-d’Olonne, poursuit son développement. Il ouvre une nouvelle agence. Elle est dirigée par Sophie Ankri et se situe au cœur du 16ème arrondissement. Il s’agit de la deuxième adresse parisienne du réseau Viagimmo après Paris 15.

De l’import-export à l’immo

Diplômée d’un DEUG en commerce international et d’une licence en langues appliquées, Sophie ANKRI a démarré sa carrière en créant avec un proche une société spécialisée dans l’import-export de lunetterie.

Elle intègre ensuite une société de génie climatique en tant que responsable achat où elle encadrera durant 18 ans une équipe de 15 personnes. Souhaitant donner un tournant à sa carrière, Sophie Ankri va rejoindre son mari qui travaille dans le secteur de l’immobilier commercial. Cette expérience va la conduire à s’intéresser de plus près à l’immobilier puis… au viager.

Le viager : une solution pour bien vieillir

« Le contexte économique et la baisse des retraites m’ont amenée à m’interroger sur la question du bien vieillir. Cette réflexion m’a logiquement conduite jusqu’au viager. J’ai trouvé dans ce dispositif une réponse en adéquation avec les besoins de notre société. D’une part, permettre à nos ainés de bénéficier de revenus complémentaires et d’améliorer ainsi leur quotidien. Et, d’autre part, offrir la possibilité à des ménages d’accéder à la propriété. Alors que la question du pouvoir d’achat est au cœur des débats, il est temps de démocratiser le viager. »