Immobilier Toulon : Une agence Viagimmo, spécialisée dans le viager, ouvre ses portes

Viagimmo, réseau national d’agences immobilières spécialisées dans le viager (libre ou occupé), la vente à terme et la vente en nue-propriété, ouvre une nouvelle agence à Toulon. Celle-ci est dirigée par le duo formé par Virginie Fragliola et Géraldine Combettes. Présentation…

Géraldine Combettes et Virginie Fragliola se sont rencontrées à BNP Paribas et sont devenues amies. Leur esprit entrepreneurial, développé au contact de chefs d’entreprises pour Géraldine, et une histoire de famille pour Virginie, a rapproché le duo qui s’est trouvé comme point commun l’objectif de se spécialiser et devenir experts viagéristes. En rejoignant Viagimmo, les deux amies vont pouvoir exercer leur nouvelle vie professionnelle tout en s’appuyant sur leurs expériences, compétences et complémentarités tant professionnelles que personnelles.

Leur parcours …

Après l’obtention de son BTS commerce international, Géraldine Combettes a été gestionnaire de patrimoine au sein d’un groupe bancaire français à Toulon pendant plus de 20 ans. Elle a occupé un poste au sein du département « banque privée », dédié à la gestion de patrimoine important. Elle a accompagné et conseillé, tous âges confondus, autant des particuliers que des chefs d’entreprises. Parmi les véhicules financiers proposés, une partie de son conseil et de son expertise se portaient déjà sur l’immobilier, et les montages financiers.

Virginie Fragliola a intégré BNP Paribas après avoir été diplômée d’un BTS Action Commerciale. Pendant 20 ans, elle a évolué dans différents postes en tant que gestionnaire de patrimoine. Elle est experte en immobilier sur le secteur de Toulon.

Un métier animé par de nombreuses valeurs

« Nous retrouvons dans le viager tout ce que nous aimions dans la gestion de patrimoine. C’est un métier animé par de nombreuses valeurs comme l’aide, l’écoute et l’accompagnement. En plus d’être un enjeu sociétal important, nous voulons donner du sens à notre quotidien grâce à une approche plus humaine», indique Géraldine Combettes.

Pour Virginie Fagliola, « c’est un métier qui nous ressemble. Nous proposons des solutions aussi bien aux vendeurs qu’aux acquéreurs. En accompagnant les vendeurs seniors, nous leur proposons de mieux vivre et aux acquéreurs de devenir propriétaires plus facilement.»