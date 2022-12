Syndic : Cotoit rejoint Crédit Agricole Services Immobiliers

Temps de lecture estimé : 4 min

Créée en 2018, à l’initiative du Crédit Agricole Centre-Loire, qui l’a financée à 100 %, Cotoit est née de la rencontre d’experts de la gestion immobilière et de l’assurance, mais aussi de l’innovation et du numérique. Tous partageaient une même volonté : apporter plus de réactivité et de transparence aux copropriétaires en proposant des solutions digitalisées qui simplifient la gestion d’immeubles.

Cotoit, revisite la relation client en copropriété

Quatre ans plus tard, la start-up a démontré la solidité de son modèle, en conciliant le meilleur de l’humain et du digital au service de la relation client. Ce syndic « nouvelle génération » est aussi l’un des premiers acteurs du secteur à proposer des solutions à la carte, adaptées à la taille des copropriétés et aux besoins spécifiques des copropriétaires.

Un développement raisonné, axé sur la pertinence des offres

S’appuyant durant ses premières années sur l’expertise du Crédit Agricole Centre Loire, Cotoit a pris le temps de faire mûrir ses offres et d’ajuster ses solutions au plus près des attentes du marché. Le syndic a construit, depuis son lancement, une offre orientée sur la qualité et l’élargissement de son offre afin de garantir un développement sain de sa base client et assurer aux copropriétaires un accompagnement moderne et personnalisé, sans fausses promesses.

Un changement d’échelle pour accélérer la croissance

Séduit par l’origine interne de ce projet intrapreneurial, par son produit éprouvé sur le marché, sa culture agile et l’engagement de son équipe dans le succès de cette aventure, Crédit Agricole Services Immobiliers s’est porté acquéreur de la start-up, le 8 septembre dernier. L’opportunité pour cette dernière d’accélérer sa croissance et de conquérir de nouvelles parts de marché, notamment en Île-de-France. La région, riche en opportunités, représente déjà 30 % de son portefeuille actuel. Pour accompagner ce développement, Cotoit envisage, à terme, la création d’un bureau à Paris, en complément de son siège situé à Orléans.

« Je remercie sincèrement le Crédit Agricole Centre-Loire d’avoir fait confiance aux équipes Cotoit ces 4 dernières années. Ensemble, nous sommes partis d’une feuille blanche et avons pu construire nos offres librement. Aujourd’hui, Cotoit amorce un nouveau chapitre de son histoire. En rejoignant Crédit Agricole Services Immobiliers, nousintégrons un réseau puissant. Notre objectif : passer à la vitesse supérieure pour convaincre toujours plus de clients de la pertinence de notre modèle tout en maintenant nos engagements de qualité de service », déclare Luigi Del Moral, Directeur Général de Cotoit, et nouveau Directeur digital et new business au sein de Crédit Agricole Services Immobiliers.

Cotoit veut s’orienter vers une gestion plus durable de la copropriété

Au sein de Crédit Agricole Services Immobiliers, Cotoit entend poursuivre l’amélioration de ses outils digitaux, afin de dégager toujours plus de temps à ses gestionnaires qui pourront ainsi être pleinement au service de la relation client. Le syndic en ligne souhaite également s’orienter vers une gestion plus durable de la copropriété en développant des solutions « green ».

Pour Crédit Agricole Services Immobiliers, l’acquisition de Cotoit est l’occasion d’étoffer son offre. L’intégration de la start-up lui offre également l’opportunité de tester des projets innovants, de manière plus agile.

Crédit Agricole Services Immobiliers diversifie son offre

« Je suis très heureux de l’intégration de Cotoit et des équipes chez Crédit Agricole Services Immobiliers. C’est pour nous l’opportunité de nous diversifier, sur les métiers de la copropriété, avec une start-up qui a su s’adapter aux besoins actuels en proposant des offres à la carte et digitalisées tout en gardant l’humain au cœur de leurs services. Au-delà de leur offre, c’est l’univers et l’histoire de Cotoit qui résonne avec des valeurs clés de Crédit Agricole Services Immobiliers : la simplicité, la disponibilité, la transparence et la réactivité », déclare David Chouraqui, Directeur Général Crédit Agricole Services Immobiliers.