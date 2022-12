Immobilier : Le réseau l’Adresse 100 % VESTA d’ici mi-2023

Temps de lecture estimé : 3 min

Le réseau immobilier l’Adresse annonce l’installation de l’emblème VESTA sur le fronton de l’ensemble de ses agences.

L’emblème VESTA, gage de sérieux et de fiabilité dans le parcours immobilier

Créée par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) en 2019, puis relancée mi-2022, VESTA, symbolisant la déesse romaine du foyer, est l’emblème des professionnels de l’immobilier qui exercent les métiers règlementés d’agent immobilier, de syndic ou d’administrateur de biens.

Gage de professionnalisme et de protection des consommateurs, cet insigne est un outil de réassurance particulièrement indispensable dans ce contexte d’attentisme du marché immobilier.

VESTA : un pas supplémentaire dans la reconnaissance des professionnels de l’immobilier

La création de VESTA s’inscrit dans la continuité de la loi ÉLAN qui avait décrété que le statut d’agent immobilier ne pouvait être porté que par les professionnels possédant la carte de transaction (carte T). Cet emblème est un pas supplémentaire dans la reconnaissance des professionnels de l’immobilier.

« Emblème attendu par toute une profession, VESTA a vocation à accroître la reconnaissance des professionnels de l’immobilier, clarifier les aptitudes des différents acteurs et protéger au mieux les consommateurs. J’appelle l’ensemble des professionnels, comme le fait le réseau l’Adresse, à s’en saisir » se réjouit Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM.

100 % des agences l’Adresse seront VESTA d’ici mi-2023

Comme annoncé vendredi 2 décembre lors de son Assemblée Générale, le réseau coopératif l’Adresse, créé par la FNAIM, fait évoluer sa charte graphique et va apposer cet emblème sur le fronton de l’ensemble de son réseau, soit près de 350 agences, témoignant ainsi de l’engagement de ses sociétaires à faire preuve d’honnêteté et de professionnalisme dans l’exercice de leurs fonctions.

Les premiers insignes ont déjà été posés et l’ensemble du réseau sera progressivement équipé d’ici le printemps 2023.

Différentes versions selon les activités

L’insigne VESTA, existant en différentes versions pour les agents immobiliers, syndics, administrateurs de biens, ou lorsque plusieurs de ces fonctions sont exercées simultanément, sera également le moyen de mettre en avant les compétences proposées par les sociétaires, permettant ainsi aux clients d’avoir la garantie de la qualité des différents services auxquels ils peuvent accéder.

« Nous sommes très fiers d’être le premier réseau 100 % VESTA et de garantir ainsi à nos clients mais également aux futurs acquéreurs le professionnalisme, les compétences et l’intégrité de nos consultants immobiliers, et ce, dans toute la France. Dans cette période compliquée où l’agent immobilier est devenu incontournable, cet emblème va être un gage fort de réassurance pour tous ceux qui ont un projet immobilier » conclut Brice Cardi, président de l’Adresse.