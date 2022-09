Immobilier : Le Groupe Polylogis acquiert le réseau CPH Immobilier

Temps de lecture estimé : 4 min

Immo de France Paris Île-de-France (PIDF), filiale du Groupe Polylogis, a acquis fin juillet la totalité des actions de CPH Immobilier, acteur reconnu du marché de la transaction et de la location immobilière en Île-de-France depuis près de 60 ans. Cette opération clé s’inscrit dans le plan de développement ambitieux d’Immo de France PIDF qui devient ainsi un des leaders de l’administration de biens en région Île-de-France.

CPH Immobilier, un acteur historique avec une quinzaine d’agences en Île-de-France

CPH Immobilier est un acteur historique sur le marché des services immobiliers en Île-de-France. L’entreprise est née au début des années 60 et développe depuis des activités de transaction-location, de gestion locative et de syndic. Elle dispose d’une quinzaine d’agences en Île-de-France. Elle anime par ailleurs un réseau de plus de 200 agents commerciaux indépendants. Au total ce sont plus de 300 professionnels de l’immobilier qui sont au service de leurs clients.

Une étape supplémentaire dans le développement du Groupe qui enrichit son pôle services

Le rachat par Immo de France PIDF s’inscrit dans le cadre de son plan de développement stratégique dont l’ambition est de devenir un leader reconnu sur son territoire d’intervention par la qualité de ses prestations sur l’ensemble des métiers des services immobiliers, le tout au service d’une politique ambitieuse au service du logement, portée par les valeurs sociétales du Groupe Polylogis.

Hervé Réminiac : nouveau Président de CPH Immobilier

La marque « CPH Immobilier » est conservée, Hervé Réminiac est nommé nouveau Président de CPH Immobilier. Il s’appuiera sur Stéphane Allard, Directeur des opérations pour mener à bien la poursuite du développement de CPH Immobilier au sein du Pôle Services de Polylogis.

« Cette opération clé va densifier notre maillage en région Île-de France, booster la visibilité de nos marques et de nos offres. Porté par des valeurs communes d’engagement et d’excellence, le nouvel ensemble Immo de France PIDF/CPH Immobilier, fort désormais de plus de 500 professionnels de l’immobilier, permet aussi de répondre au défi de pouvoir offrir des possibilités de parcours professionnel passionnant au sein d’un collectif qui a pour ambition de répondre aussi aux enjeux de développement durable et sociétal du logement en France», précise Hervé Réminiac, Directeur général d’Immo de France Paris Île-de-France.

Poursuite de la diversification des activités du Groupe Polylogis

Après le rachat d’Immo de France PIDF en 2020, cette acquisition constitue une nouvelle étape dans le développement des activités du Groupe Polylogis. Acteur historique du logement social, le Groupe poursuit depuis plusieurs années, dans le cadre de son plan Vision 2022, une stratégie de diversification de ses métiers pour apporter une réponse globale aux questions de l’habitat, pour les collectivités et les particuliers.

« CPH Immobilier apporte son expertise forte du métier de la transaction et vient donc compléter utilement l’éventail de notre offre métiers. Cette acquisition majeure pour Immo de France PIDF est aussi une étape importante pour le Groupe. Elle renforce les synergies initiées par l’acquisition d’Immo de France PIDF en consolidant notre rôle d’opérateur global de l’habitat grâce notamment au savoir-faire d’Immo de France PIDF dans l’accompagnement des copropriétés fragiles ou en difficulté. Notre engagement sociétal en faveur de l’accès au logement pour tous se trouve ainsi affirmé», ajoute Karine Julien, Présidente du Comité Exécutif du Groupe Polylogis.

Renforcer sa démarche qualité

Le savoir-faire de CPH Immobilier vient compléter l’expertise d’Immo de France PIDF pour poursuivre le développement des synergies avec l’ensemble des autres filiales du Groupe (gestion des copropriétés, vente des opérations des filiales de promotion immobilière et proposition aux investisseurs d’offre de gestion locative particulièrement performante, vente HLM, etc.).

Certifié pour son activité de syndic depuis mars 2022 NF Habitat Exploitation Copropriété avec l’extension Syndic Socialement Engagé, Immo de France PIDF marque ainsi sa volonté de renforcer sa démarche qualité et de se positionner comme un acteur majeur de gestionnaire de copropriétés notamment issues du parc social. Immo de France PIDF a par ailleurs renouvelé cet été sa certification QualiSR Syndic de Prévention et de Redressement des Copropriétés, devenant ainsi le seul syndic de France doublement certifié