Megève : Duplex neuf de 150 m² livrable en 2023

Temps de lecture estimé : 2 min

Magnifique duplex neuf de 151 m² total environ, situé à seulement 3 minutes de la rue piétonne de Megève ou du Palais des Sports.

Deux niveaux avec une exposition plein sud

Au sein d’une copropriété de seulement deux unités, l’appartement Judy, organisé sur deux niveaux, est situé au 1er étage et profite d’une exposition plein sud particulièrement généreuse. L’accès se fait au moyen d’un escalier et d’un ascenseur privés.

Un beau balcon en enfilade des pièces de vie

Les pièces de vie sont ouvertes sur un balcon suffisamment confortable pour y disposer du mobilier. Une belle cheminée avec insert apporte un agrément supplémentaire.

Sur ce même niveau, on retrouve une chambre orientée plein-sud avec salle d’eau en-suite et deux autres chambres avec salles d’eau en-suite disposées côté Est et Nord.

Le niveau n+1 est entièrement dédié à la chambre de Maître et sa salle de bains en suite qui peut être entièrement privatisée le cas échéant. Son balcon plein-sud est du meilleur effet.

Un ski-room spacieux équipé de sèche-chaussures

En rez de chaussée, avec son entrée indépendante, se trouve le ski-room spacieux équipé de sèche-chaussures. En extérieur, trois places de parking dédiées à ce duplex avec connection pour voitures électriques.

Un appartement livrable en mars 2023

Ce bien, livrable en mars 2023, peut faire l’objet d’un investissement avec récupération de la TVA, notamment pour la structuration en para-hôtelier.

Le prix : 3 150 000 €. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.megeve-sothebysrealty.com.