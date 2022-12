Immobilier, Argent, Loisir … Ce qui vous attend en décembre

Temps de lecture estimé : 3 min

Une aide pour les ménages qui se chauffent au bois

Pour faire face à la hausse des prix des granulés et du bois de chauffage(+ 30 % en un an), une aide exceptionnelle de 50 à 200 € sera versée, sous conditions de ressources, aux ménages qui se chauffent au bois. Pour recevoir ce « chèque énergie bois », il faut se connecter sur le site du chèque énergie à partir du 22 décembre 2022, saisir son numéro fiscal de télédéclarant et transmettre sa facture.

Jusqu’à 600 euros d’aide distribuée par l’association Soli’AL pour les locataires en HLM

Vous êtes locataire d’un logement social et vous rencontrez des difficultés financières liées à la hausse du coût de l’énergie ? Vous pouvez bénéficier d’une aide financière distribuée par l’association Soli’AL, grâce à un financement des bailleurs sociaux et d’Action Logement, d’un montant maximum de 600 euros. Le dispositif est en service depuis le 12 décembre 2022.

Tarifs réglementés de vente du gaz : prix bloqués jusqu’au 31 décembre 2022

Jusqu’à la fin de l’année 2022, les tarifs applicables restent identiques à ceux qui étaient en vigueur au 1er octobre 2021. Si vous avez un contrat gaz au tarif réglementé chez Engie, un contrat à prix fixe ou un contrat dont les prix sont indexés sur les tarifs réglementés, vous ne subirez donc pas de hausse jusqu’à fin 2022. En revanche, si vous avez un contrat indexé sur les marchés ou avec un autre type d’évolution des prix, vous n’êtes pas protégé par ce blocage.

Chèque énergie exceptionnel en 2022 : 100 à 200 € supplémentaires

Pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, un chèque énergie exceptionnel d’un montant de 100 à 200 € est versé à 40 % des foyers les plus modestes à la fin du mois de décembre. 12 millions de foyers sont concernés. Cette aide vient s’ajouter au chèque énergie annuel déjà adressé à 5,8 millions de ménages en 2022.

Le bonus réparation mis en place pour les produits qui ne sont plus sous garantie

Le bonus réparation sera lancé le 15 décembre prochain. Objectif : inciter les consommateurs à prolonger la durée d’usage de leurs équipements plutôt que d’acheter un appareil neuf en cas de panne. Le bonus réparation s’applique à des produits qui ne sont plus sous garantie.

La remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022

Cette réduction de 10 centimes d’euro par litre depuis le 16 novembre 2022.s’applique à tous les carburants : gazoles B0, B7, B10, B30, B100 et XTL, y compris pour les utilisations non routières (GNR), essences SP95/98-E5, SP95-E10, GPL-c, GNV sous forme comprimée (GNC) ou liquéfiée (GNL), superéthanol E85, éthanol diesel ED95.

Le Pass’Sport est étendu et prolongé jusqu’à fin décembre 2022

Votre ado souhaite pratiquer le judo ? Vous êtes étudiant boursier et vous aimeriez faire partie d’un club d’athlétisme ? Vous pouvez bénéficier du Pass’Sport. Cette aide de 50 € pour une inscription dans un club sportif, accessible pour les jeunes de 6 à 30 ans et sous certaines conditions, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.

La prime de Noël versée aux ménages les plus modestes

La prime de Noël, qui concerne 2,3 millions de ménages aux revenus modestes, sera versée aux foyers les plus modestes à partir du 15 décembre 2022. Cette aide exceptionnelle est versée à certains bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, AER) sans démarches à effectuer auprès de la Caisse d’allocations familiales (Caf), de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou de Pôle emploi. Le paiement est automatique après vérification des conditions d’accès : vous n’avez pas besoin d’en faire la demande.