« 290 000 locataires grâce à la caution Visale en 2022 », Jérôme Drunat (APAGL)

Temps de lecture estimé : 3 min

En live du congrès de la Fnaim, Ariane Artinian reçoit Jérôme Drunat, directeur général de l’APAGL Groupe Action Logement, pour Mon Podcast Immo. Le directeur général de l’Association pour l’accès aux garanties locatives dresse le bilan de la garantie Visale mise en place en 2016 et annonce la sortie du programme Ambassadeur à destination des administrateurs de biens. Extraits choisis.

Mon Podcast Immo : Quel public vise la garantie Visale ?

Jérôme Drunat : Grâce à Visale, Action Logement se porte caution pour plusieurs catégories de locataires. D’abord, les moins de 30 ans qui ont un taux d’effort loyer/ressources jusqu’à 50 % et dont le loyer charges comprises ne dépasse pas 1 500 euros en Ile-de-France et 1 300 euros dans le reste de la France. Pour les pus de 30 ans, il faut être en double mobilité (d’emploi et de logement) avec les même conditions de taux d’effort et de plafond de loyer. Depuis l’année dernière, il existe une nouvelle catégorie qui regroupe les salariés gagnant moins de 1 500 euros nets par mois. Enfin, toutes les personnes qui ont un bail mobilité peuvent bénéficier de Visale.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste la garantie ?

Jérôme Drunat : Visale consiste à prendre en charge jusqu’à 36 mois d’impayés de loyer sur la durée d’occupation du bail ainsi que les dégradations locatives dans le parc locatif privé à hauteur de 2 mois en plus du dépôt de garantie.

Mon Podcast Immo : C’est donc un système qui sécurise à la fois les bailleurs et les administrateurs de biens…

Jérôme Drunat : En effet, il sécurise tout le monde. Il responsabilise aussi le locataire par rapport à un potentiel impayé de loyer car c’est lui qui effectue la démarche pour obtenir un passeport Visale.

Mon Podcast Immo : Où en est le développement de Visale ?

Jérôme Drunat : À la fin de l’année, nous devrions atteindre 900 000 ménages logés depuis 2016 dont 290 000 en 2022 (227 000 en 2021), en sachant que cette année est particulière compte tenu d’un marché qui se contracte énormément avec moins 20 % de baux signés à Paris sur le 1er semestre.

Jérôme Drunat : Les professionnels de l’immobilier gèrent environ 30 % du parc locatif privé, 1 location sur 2 passe par eux, ils sont indispensables au développement de Visale. Aujourd’hui, à peu près 10 000 administrateurs de biens (ADB) ont fait confiance à Visale au moins une fois.

Mon Podcast Immo : N’êtes-vous pas en concurrence avec d’autres garanties ? Et parlez-nous, justement, de votre nouveau programme baptisé Ambassadeur.

Jérôme Drunat : En effet, les ADB proposent d’autres produits mais qui sont complémentaires avec Visale. Aujourd’hui, nous profitons d’ailleurs, du congrès de la Fnaim pour lancer notre programme Ambassadeur à destination des ADB. C’est un programme gagnant-gagnant qui consiste pour un ADB à valoriser le dispositif Visale à la fois au sein de son agence à l’aide de stickers et auprès de ses confrères. En contrepartie, il bénéficie gratuitement d’une visibilité sur le site visale.fr qui enregistre 25 000 connexions par jour, avec à la clé conquérir de nouveaux clients