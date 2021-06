La garantie Vitale est élargie !

Mon Podcast Immo reçoit Jérôme Drunat, Directeur Général de l’APAGL, au micro de Fred Haffner

Le dispositif de garantie Visale, qui aide à trouver un logement et doit favoriser l’emploi est désormais élargi. Jérôme Drunat, le directeur général de l’APAGL, l’entité du Groupe Action Logement en charge de Visale nous explique les nouvelles modalités. Extraits choisis

Mon Podcast Immo : Qui était concerné par le dispositif Visale jusqu’à présent ?

Jérôme Drunat : Jusqu’aujourd’hui, Visale concernait toutes les personnes de moins de trente ans. Les conditions à respecter étaient celles liées au taux d’effort, il fallait que ce taux soit inférieur à 50%, c’est-à-dire avoir un loyer correspondant à 50% de ses ressources. Visale était également accessible à toutes les personnes plus de trente ans en double mobilité (personnes qui déménagent suite à un changement d’emploi).

Mon Podcast Immo : Suite à l’élargissement de Visale, à qui va profiter le dispositif ?

Jérôme Drunat : Les nouveaux bénéficiaires de Visale seront les personnes ayant des ressources salariales inférieures à 1500 euros net par mois et ce, quel que soient les raisons du déménagement. La mobilité professionnelle et résidentielle (double mobilité) n’est donc plus d’actualité, il suffit simplement de déménager pour avoir accès à Visale.

Mon Podcast Immo : Comment L’APAGL anticipe-t-elle les besoins et les évolutions des propriétaires et locataires ?

Jérôme Drunat : L’APAGL est une structure d’ingénierie qui analyse le marché locatif privé afin de voir les éléments à apporter pour faciliter l’accès au logement et à l’emploi. Si l’on prend les dispositifs de sécurisation locative qu’Action Logement a pu mettre en place, cela consistait à anticiper les partenaires sociaux. Cette anticipation permettait de constater que 80% des entrants sur le marché du travail avaient des contrats à durée déterminée et que les bailleurs sont de plus en plus exigeants sur les caractéristiques des futurs locataires (pérennité du contrat de travail – CDI, capacités financières – taux d’effort inférieur à 33%). Les partenaires sociaux ont anticipé cette évolution du marché du travail en cherchant à mettre en place des dispositifs visant à faciliter l’accès au logement pour les publics ne répondant pas aux critères habituels des bailleurs. En résumé, l’APAGL anticipe des mouvements touchant à la fois le marché du travail et celui du logement. Visale est un dispositif qui fonctionne bien puisque 95% des bailleurs usagés sont satisfaits et que 73% des locataires usagés recommandent son utilisation.

Mon Podcast Immo : Quel est votre avis sur les start-up de la proptech qui proposent des services similaires payants et aux frais des locataires ?

Jérôme Drunat : Il est compréhensible que certains acteurs proposent ce type de service, mais ce n’est pas la philosophie des partenaires sociaux d’Action Logement. En effet, nos partenaires ont pour objectif de mettre en place des dispositifs gratuits en faisant payer le bailleur plutôt que le locataire.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.