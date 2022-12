Les professionnels du bâtiment prévoient un recul de l’immobilier neuf en 2023

Temps de lecture estimé : 2 min

Après deux bonnes années 2021 et 2022, marquées par un rattrapage après les confinements de 2020 et un boom des permis de construire avant l’entrée en vigueur d’une règlementation plus stricte sur la construction neuve (RE2020), « la FFB prévoit une cassure en 2023 », a déclaré Olivier Salleron, lors du point-presse trimestriel de la FFB.

Les mises en chantier devraient chuter de 9% et tomber à environ 360.000 logements, « soit leur moyenne de long terme », prévoit la Fédération.

« La cause: le fort repli des permis de construire, -21,3% (prévu pour 2023, NDLR), consécutif à l’effondrement des ventes en 2022, tant chez les CMI (constructeurs de maisons individuelles), -30%, que chez les promoteurs immobiliers, soit le collectif, -15% », a déclaré M. Salleron.

Un repli attribué à plusieurs causes : la frilosité des maires à signer des permis de construire, les surcoûts de la RE2020, l’augmentation des coûts de construction et les difficultés des ménages pour emprunter.

Au total, en 2022, l’activité des professionnels du bâtiment doit progresser de 3,7% par rapport à 2021, selon les estimations de la FFB, et elle devrait croître de 0,7% en 2023.

« Elle profiterait des bons carnets de commandes », a détaillé Olivier Salleron. « L’emploi stagnerait toutefois, avec un premier semestre en petite hausse, mais un début d’inflexion sur le second si aucune mesure n’est prise », craint-il.

Des bâtiments toujours plus écoénergétiques

L’activité sera également portée par les activités de rénovation, soutenues par les pouvoirs publics via le dispositif MaPrimeRénov’ et les certificats d’économies d’énergie pour limiter les besoins énergétiques des bâtiments et leur impact sur le climat.

« Heureusement, l’environnement est beaucoup mieux orienté sur la rénovation énergétique, avec cette prise de conscience collective (du fait) que rénover les logements c’est émettre beaucoup moins de CO2 », s’est félicité M. Salleron.