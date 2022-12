Réforme des retraites : A quoi doit-on s’attendre en 2023 ?

Temps de lecture estimé : 4 min

Elle a beaucoup fait parler d’elle en 2022 et sera un des grands bouleversements en 2023.

Avant même sa présentation annoncée pour le 10 janvier prochain, les Français sont réticents à l’idée de travailler plus longtemps. Minimum de pensions, nombre de trimestres à valider, âge de départ modifié … Comment les Français peuvent-ils préparer leur retraite de leur côté ? Que faut-il attendre de cette réforme ? Caravel, 1er acteur tech dédié et spécialiste de la retraite, fait le point.

La retraite en 2022 : vers une prise de conscience des Français ?

Le report de l’âge de départ à la retraite à 65 ans a animé la scène médiatique et a été mal reçu par l’opinion publique. Pour cause, si la majorité des actifs devront travailler plus longtemps pour leur retraite que leurs prédécesseurs cela ne sera pas pour obtenir plus.

Réévaluée à 1 200 euros brut minimum par mois sous certaines conditions, la valeur de la pension semble bien mince comparée au travail accompli. Ce sentiment d’injustice se fait de plus en plus criant, 3 ans après la mise en place de la loi Pacte qui visait à augmenter le nombre de personnes bénéficiant d’un PER et augmenter la somme perçue lors du passage à la retraite.

Aujourd’hui, 7 français sur 10 estiment que la retraite proposée n’est pas correcte, et quant aux jeunes actifs qui comment à cotiser pour la retraite, 74% d’entre eux ne pensent pas en obtenir une. Un sentiment général accentué par une situation géopolitique instable et un pouvoir d’achat en berne, des périodes peu propices à l’épargne, comme en témoigne leur placement préféré en 2022 qui n’était autre que leur compte courant…

Des perspectives de réforme bien loin des attentes

Le report de l’âge divise la population et 58% d’entre-elle affirme vouloir partir avant 65 ans, même si cela implique avoir une plus petite pension. La réforme est jugée, en comprenant l’ensemble des points traités, comme mauvaise par 72% de la population. Certaines carrières se désolent de pas avoir de systèmes de retraite adaptés à leurs corps de métiers : indépendants, chefs d’entreprises, agriculteurs… Par ailleurs, le pouvoir d’achat des Français, qui a été la première préoccupation en 2022, pourrait continuer de se dégrader en 2023.

Une situation qui pousserait les Français à en attendre davantage de l’exécutif et à souhaiter que des actions concrètes voient le jour et soient mises en place en faveur de leur retraite.

Assurer son avenir pour ne pas dépendre d’un contexte politique incertain

Malgré un nombre important de débats, les Français ne constatent donc pas de véritable impact positif sur la retraite. C’est pourquoi 2022 a été considérée comme l’année du PER. En effet, si les arguments mis en avant pour souscrire à un PER ne séduisaient que 54% des Français en 2021, ils séduisent 65% de la population en 2022. Qu’il s’agisse d’une meilleure mise en avant du PER ou bien une prise de conscience, l’inquiétude des Français concernant le système de retraite persiste avec 76% de la population qui se préoccupe de ce dernier.

Il s’agit donc de milliers de particuliers qui investissent dans un PER. Pourtant cette solution reste encore peu connue, et beaucoup associent le PER à un placement envisageable lié à un certain niveau de revenu.

Une retraite complémentaire pour tous

Caravel est né de ce constat, pour permettre à chacun de se constituer une complémentaire retraite privée à partir d’un investissement de 50 euros par mois, et obtenir par la suite à son arrêt professionnel 2843 euros supplémentaires mensuels.

Lancée en 2021 par Olivier Rull, Marie Janoviez et Hugo Lancel, Caravel propose ses propres contrats retraite aux travailleurs indépendants et aux salariés. En offrant une expérience extrêmement fluide, des outils simples et bien conçus ainsi qu’une couverture retraite responsable. Caravel a reçu les prix Start Up à impact 2021 décerné par France Fintech, et Meilleur Produit Retraite 2022 par les magazines Challenges et Le Revenu.