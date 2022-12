Immobilier : « 65% du marché de la gestion locative échappe aux professionnels », François Moerlen et Eric Texier

Temps de lecture estimé : 4 min

Si la gestion locative était au centre de nombre de conversations dans au Congrès de la FNAIM, c’est que 65% de ce marché échappe aux professionnels. Invités de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, François Moerlen et Éric Texier, respectivement fondateur et directeur général de Locagestion reviennent sur les atouts de la gestion locative pour les professionnels de l’immobilier notamment en terme de complément de revenus. Extraits choisis de l’interview accordée à Ariane Artinian.

Mon Podcast Immo : Rappelez-nous ce qu’est Locagestion…

Éric Texier : Nous sommes spécialisés en gestion locative et nous apportons une solution complète pour l’administration de biens.

François Moerlen : La gestion locative est une façon de diversifier ses services, de parler à tous ses clients, d’augmenter ses parts de marché, alors qu’aujourd’hui elle ne représente que 35 % du chiffre d’affaires des professionnels de l’immobilier.

Mon Podcast Immo : 35 % de parts de marché, cela signifie que 65% des propriétaires louent en solo ?

Éric Texier : Exactement. Ce qui veut dire que nous avons un gros travail à faire et que les agents immobiliers doivent vraiment s’impliquer pour apporter ce service complémentaire auprès des propriétaires qui gèrent seuls leurs biens et qui ont besoin d’aide.

Mon Podcast Immo : La location représente également pour les agents immobiliers qui font de la transaction une source de revenus récurrente ?

Éric Texier : Effectivement, on va leur apporter une solution complète et pérenne, un vrai service professionnel. Faire de la location c’est diversifier sa source de revenus, c’est fidéliser ses clients, c’est leur apporter une vraie sérénité dans un marché incertain en sécurisant les loyers.

Mon Podcast Immo : Concrètement, que proposez-vous aux agents immobiliers ?

François Moerlen : Nous nous sommes construits autour d’une équipe de 45 spécialistes qui apportent à la fois la comptabilité, le recouvrement, la relation client… Tout cela s’articule autour d’un outil digital qui permet à la fois aux professionnels et aux propriétaires de pouvoir monter un dossier de location en tout sécurité et en toute conformité avec la loi Alur.

Mon Podcast Immo : Quel est le profil type de l’agence immobilière qui travaille avec vous ?

Éric Texier : Il n’existe pas de profil type. Toutes les agences ont intérêt à travailler avec nous, que ce soit ponctuellement ou dans le cadre d’une vrai activité de location. L’objectif c’est que l’agence n’ait pas à dire non à un client, c’est de capitaliser ses ventes demain.

François Moerlen : Parmi les agences, il y a aussi bien des indépendants que des franchisés, nous sommes partenaires officiels de ERA immobilier, de GMI Immobilier, d’Arthurimmo, de Côté Particuliers. Ils préfèrent choisir notre solution plutôt que de monter un service en interne qui coûte cher.

Mon Podcast Immo : Quel est le ticket d’entrée chez Locagestion ?

Éric Texier : Le ticket d’entrée, c’est la bonne humeur et le professionnalisme de toute l’équipe. L’agent immobilier bénéficie de nos services gratuitement avec, à la clé, un gain de temps et d’argent, et de clients. Le client de Locagestion c’est le propriétaire investisseur qui va signer un mandat de gestion avec un taux qui démarre à 4 % et auquel il pourra ajouter différentes garanties professionnelles très complètes.

François Moerlen : Effectivement, ce n’est que bénéfice pour l’agent immobilier : en plus des honoraires de location, c’est aussi du chiffre supplémentaire en transactions car en fidélisant les clients propriétaires il va récupérer des biens à la vente au départ du locataire par exemple.

Mon Podcast Immo : Quel est votre objectif pour 2023 ?

Éric Texier : Notre objectif c’est d’avancer et d’apporter ce service à l’ensemble des professionnels qui le souhaitent.

François Moerlen : Nous existons depuis 1996, nous comptons 1 400 agences immobilières partenaires. Nous sommes parmi les premiers à avoir lancé ce type de service, aujourd’hui, une maturité sur tous nos outils informatiques et digitaux. Faire appel à Locagestion, c’est à la fois avoir la compétence d’une équipe de professionnels et les meilleurs outils numériques pour monter ses dossiers de location.