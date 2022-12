Pros de l’Immo : Il est encore temps de soutenir la Fondation I Loge You et son projet de rénovation d’un EHPAD

Temps de lecture estimé : 2 min

La Fondation I Loge You, sous égide de la Fondation de France, œuvre pour le mieux logement depuis sa création en 2013 afin d’offrir un logement décent aux plus démunis.

Depuis 9 ans, grâce à ses donateurs et partenaires issus des secteurs de l’Immobilier, de l’Habitat et de la Construction, elle a ainsi pu aider plus de 300 foyers fragiles et isolées, des familles et personnes précaires dont des enfants, des personnes âgées, parfois même en situation de handicap.

Cette année, la Journée Solidarité Logement, qui a pour but de fédérer les professionnels de l’immobilier autour d’un projet porté par une association de terrain, qu’il soit sous forme de travaux de rénovation ou de construction, s’est déroulée dans le cadre du salon RENT à la porte de Versailles.

Isoler l’EHPAD de Chantilly

La Fondation a présenté son soutien à l’agrandissement de l’EHPAD de Chantilly de la Fondation de l’Armée du Salut. Cette opération d’envergure comporte des travaux d’extension de 2 chambres, notamment pour des couples, le réaménagement des salles communes, pour rendre la résidence plus accueillante, ainsi que des travaux énergétiques (changement de fenêtres …) pour réaliser des économies sur l’ensemble du site.

« C’est un très vieux bâtiment classé qui a besoin de travaux notamment en matière de consommation énergétique, précise Isabelle Larochette, fondatrice de la fondation I Loge You. J’ai conscience de solliciter deux fois les professionnels cette année. La Fondation I Loge You, pour aider les réfugiés de la guerre en Ukraine, a réalisé une collecte au lendemain du conflit, qui a fédéré une grande partie de nos partenaires mais aussi beaucoup d’agences immobilières indépendantes. Mais, à Chantilly, le budget n’est pas bouclé. Et les travaux ont démarré. Les professionnels peuvent encore faire un don pour aider la Fondation jusqu’à fin décembre.»