Immobilier neuf : Le Groupe AVENTIM remporte 2 Pyramides d’Or au concours de la FPI

Temps de lecture estimé : 4 min

Organisé par la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers), le concours des Pyramides récompense chaque année des programmes résidentiels et tertiaires, exemplaires en matière d’innovation, de développement durable et de savoir-faire.

Après avoir été lauréat sur ces deux dernière années de cinq Pyramides d’Argent dans les Hauts-de-France et d’une première Pyramide d’Argent en Pays-de-la-Loire, le Groupe AVENTIM, opérateur immobilier global, a reçu pour la première fois la distinction nationale pour deux de ses programmes dans les catégories « Immobilier d’Entreprise » parrainée par SMA BTP et « Première Réalisations » sponsorisée par la BANQUE POPULAIRE.

La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a en effet décerné au Groupe AVENTIM la Pyramide d’Or « Immobilier d’Entreprise » pour LE MILLE UN, un projet tertiaire signé AVENTIM et la Pyramide d’Or « Première Réalisations » pour le programme résidentiel VERSO made in SIX ARES, filiale du Groupe AVENTIM.

Le Mille Un, une nouvelle adresse atypique de coworking sur les grands boulevards de Marcq-en-Barœul

Situé au cœur des grands boulevards, Le Mille Un se trouve au cœur du quartier emblématique du Croisé Laroche à Marcq-en-Barœul dans les Hauts-de-France. À proximité immédiate de toutes les commodités de la vie quotidienne, il est aussi idéalement desservi par le Tramway et le bus avec des arrêts en pied d’immeuble. Future nouvelle adresse de l’enseigne Newton Offices, qui renforce à ce titre son implantation dans la MEL, Le Mille Un proposera une solution de bureaux innovants, ultra connectés et en phase avec les problématiques d’aujourd’hui et de demain. Ce futur site de coworking répondra à un réel besoin d’usages dans ce quartier très fréquenté et en demande de solution de bureaux.

Le Mille Un s’articule en 3 bâtiments répartis sur 4 250 m² de SDP. L’emploi de matériaux à la fois traditionnels et alternatifs, apporte à chaque espace une singularité propre. Le bois (100% français) apporte ses bienfaits et sa chaleur dans les bureaux tandis que le zinc noir ornemente la structure en béton. La brique et le verre, omniprésents sur les demeures avoisinantes, sont quant à eux, utilisés pour les façades. Certifié BREEAM VERY GOOD, Le Mille Un fait l’objet également de la conservation et de la rénovation d’une maison de maître datant du début du siècle.

Le but ? Permettre au programme de s’intégrer d’autant plus dans le paysage urbain et d’apporter un côté atypique et chaleureux à ce dernier

VERSO, une première réalisation signée Six Ares en plein cœur de Nantes

Le projet VERSO est situé impasse Ferdinand Arnodin, dans le quartier de la place Canclaux, à proximité du centre-ville de Nantes et bénéficie de tous les commerces et services utiles en pied de résidence. Dotée d’une architecture élégante, cette petite copropriété de 944 m² de SDP est répartie sur 4 niveaux avec 14 appartements allant du T2 au T5 qui disposent chacun d’un espace de vie généreux et fonctionnel, ouvert sur un large extérieur bien orienté et paysagé.

Le projet s’intègre parfaitement dans son environnement puisqu’il vient s’insérer en véritable couture urbaine, afin de recréer un projet citadin et végétal, permettant de réduire les effets d’îlot de chaleur et ainsi proposer une nouvelle trame de bâti. Il se positionne en synergie et en respect des copropriétés avoisinantes, en ménageant des jeux de retraits à chaque niveau garantissant l’intimité, tant des futurs occupants que des habitants du quartier alentour. Afin de garantir l’intégration du projet, tout un travail autour du porche de la copropriété voisine a été imaginé.

À côté de l’entrée principale de la résidence, une entrée secondaire a été réalisée par le porche voisin afin de desservir quelques logements directement par le jardin. En bref, deux ambiances mais une seule ligne directrice pour VERSO : offrir des lieux à vivre généreux, aux finitions de haut standing et intégrés à leur environnement.