Ecole supérieure des professions immobilières : Christian Louis-Victor reconduit à la présidence

L’Assemblée Générale de l’ESPI s’est tenue le 15 décembre 2022. Une journée d’échanges et de débats durant lesquels toutes les parties prenantes ont pu examiner les résultats de l’année écoulée, mais aussi s’exprimer sur les perspectives. Le président, Christian LOUIS- VICTOR a été réélu à l’unanimité. La poursuite des orientations de l’ESPI, leader de la formation dans le secteur de l’immobilier s’articulera autour des grands axes de la stratégie PARADIS.

Une gouvernance au service de l’expertise immobilière de demain

Après avoir célébré 50 ans d’histoire, d’expertise et de savoir-faire dans le secteur de l’immobilier en octobre dernier, l’ESPI a réaffirmé lors de l’Assemblée Générale, son choix de gouvernance politique en réélisant Christian LOUIS-VICTOR comme Président de la première école d’enseignement supérieur spécialisée dans les professions de l’immobilier.



Créé en 1972 par de grands acteurs de l’immobilier, le Groupe ESPI – fondé sous statut associatif (Loi de 1901) – est un établissement d’enseignement supérieur privé dont les titres sont reconnus par l’État niveau 6 (Bac+3) et niveau 7 (Bac+5) et enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), avec un cycle Bachelor et un cycle Aujourd’hui, les étudiants sont répartis sur les campus de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon, Montpellier et depuis la rentrée 2022 Lille et Montréal.

Poursuivre le développement avec le projet Paradis 2022-2029

La promesse académique et professionnalisante est la boussole stratégique de l’ESPI. Pour ce faire, la gouvernance poursuit ses développements inscrits dans une dimension académique d’excellence grâce à sa feuille de route stratégique “PARADIS” (Partenariats – Académique – Recherche – Amélioration continue – Développement, International – Standardisation).

L’axe central de cette stratégie est le développement de nouveaux partenariats académiques avec d’autres écoles de commerce, de management et d’ingénieurs, d’entreprises tant sur le plan national qu’international. Et ce, afin de viser la complémentarité et la reconnaissance de l’expertise des professionnels sortant de l’ESPI.

Depuis 50 ans et sous la gouvernance du Président, l’ESPI a bâti une relation de confiance et a contribué à des success story dans les carrières de nombreux professionnels de l’immobilier. A ce jour, on compte 5000 étudiants et 10400 alumni. De plus, 97 % des étudiants ont une insertion professionnelle dès la sortie de l’école.