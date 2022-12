Immobilier : « Ultimmo, une solution unique pour », Franck Le Tendre (AVIV)

Temps de lecture estimé : 2 min

Lancé en novembre 2022, le pack Ultimmo de Aviv fournit aux professionnels de l’immobilier les meilleurs leads vendeurs et acheteurs. Extraits choisis de l’interview que Franck Le Tendre, vice-président des opérations Aviv, a accordée à Ariane Artinian en live du Congrès FNAIM 2022. .

Franck Le Tendre : C’est le meilleur des deux mondes : celui de groupe SeLoger, incontournable dans la recherche immobilière, et celui MeilleursAgents, la pépite tech spécialisée dans la data et l’estimation. Avec plus de 1 million de visiteurs sur nos sites, nous mettons en contact, toutes les deux secondes, un porteur de projet et un professionnel de l’immobilier.

Franck Le Tendre : Après trois années d’euphorie, nous assistions, depuis quelques mois, à une tendance baissière dans certaines grandes villes comme Lyon ou Paris, alors que d’autres (Lille ou Marseille) tiraient leur épingle du jeu avec des tendances haussières. Mais pour la première fois, en décembre et sur toute la France, le baromètre MeilleursAgents fait ressortir que les prix n’augmentent plus, voire commencent à baisser, ce qui n’est pas arrivé depuis 2015.

Mon Podcast Immo : Êtes-vous inquiet pour vos clients agents immobiliers ?

France Le Tendre : Nous sommes évidemment à l’écoute de leurs inquiétudes qui se traduisent par des besoins, en période de tension, en termes d’attractivité des acheteurs. Nous leur apportons des réponses à la fois pour capter des mandats vendeurs, qui restent le nerf de la guerre, et trouver des acheteurs en se rendant plus visibles auprès d’eux.

Mon Podcast Immo : S’agit-il de votre offre Ultimmo ?

Franck Le Tendre : Ultimmo est la réunion des savoir-faire de SeLoger et de MeilleursAgents et qui permet à travers un seul et même package, soit de qualifier des projets vendeurs, soit de se rendre visible des acheteurs. C’est une offre unique sur le marché. Le tarif de notre offre est fonction de la localisation de nos clients, du nombre de biens vendus, et varie entre quelques centaines et plusieurs milliers d’euros par mois.

Mon Podcast Immo : Quels sont vos objectifs pour Ultimmo ?

Franck Le Tendre : Nous nous donnons environ jusqu’à fin 2023-courant 2024 pour convaincre nos clients de la pertinence de notre offre. D’ores et déjà, les premières semaines de commercialisation montrent qu’il y a un véritable retour positif et un niveau de satisfaction très élevé, dont nous avons des témoignent ici au congrès de la Fnaim.