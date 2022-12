Rénovation énergétique : Que privilégient les Français ?

Temps de lecture estimé : 5 min

Envolée des prix de l’énergie, températures extrêmes, risque de coupures d’électricité et hiver… Le contexte actuel pousse les ménages à s’impliquer davantage dans la rénovation de leur logement. Qu’il s’agisse de diminuer leurs factures énergétiques, d’améliorer leur confort, ou de s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement, les particuliers prennent le sujet à bras le corps, encouragés par les aides et primes proposées par l’État.

Hellio, acteur de la maîtrise de l’énergie, a dressé le podium des travaux plébiscités entre 2022 et 2021. Que privilégient les Français ? L’isolation thermique par l’extérieur, le changement de chauffage et de l’installation de panneaux photovoltaïques et des demandes de rénovation globale de plus en plus importantes…

L’ITE : le poste de travaux numéro 1 pour les ménages

En 2022, l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) garde le vent en poupe ! Quasiment 30 % des ménages ayant fait appel à Hellio ont émis le souhait de procéder à une ITE, contre seulement 12,7 % en 2021.

Ce type d’isolation, et plus globalement, l’isolation du logement (ITE, ITI, combles et planchers bas), se positionne ainsi comme la demande de travaux la plus plébiscitée par les bénéficiaires Hellio en 2022 (42,5 %), devant le changement de chauffage qui arrive second du classement (36,9 %) et l’installation de panneaux photovoltaïques (12,4 %) qui ferme le podium.

Une tendance qui confirme l’importance des travaux d’isolation du logement avant d’envisager un changement de mode de chauffage, mais surtout, de privilégier une démarche de rénovation globale plutôt que du mono-geste.

« Nos clients ont parfaitement compris les nouveaux enjeux de la rénovation énergétique. Thermiquement, il est bien plus cohérent de se poser d’abord la question de l’isolation, avant celle du chauffage. Nous sommes ravis que les ménages qui viennent chez nous soient spontanément intéressés par l’ITE en premier lieu. », soutient Arthur Bernagaud, directeur des solutions pour les particuliers.

La demande croissante d’ITE est d’autant plus à saluer, puisqu’elle intervient après la baisse de la prime énergie CEE pour l’isolation des murs (ITE et ITI), intervenue le 1er mai 2022.

Baisse de l’isolation des combles

À noter, une baisse considérable des demandes d’isolation de combles, notamment due à la suppression des travaux d’isolation à 1 €. Si l’ITE occupe une place prépondérante dans les demandes et à juste titre, l’isolation des combles reste encore un grand chantier en termes de rénovation énergétique en France. Pour info: une mauvaise isolation du toit peut engendrer jusqu’à 30 % de déperditions thermiques dans une maison.

« On observe quand même une baisse titanesque de demandes d’isolation de combles. Le nombre de chantiers a baissé de 90 % en 2022. Même si nous avions vu ces changements de réglementation arriver, ils ont un impact important sur nos activités. La force de Hellio, de ses équipes et de ses partenaires, est d’avoir initié ce virage au bon moment et d’être capable aujourd’hui d’adresser n’importe quelle demande, y compris des travaux sans aides (panneaux photovoltaïques, bornes de recharge de véhicules électriques). Nous sommes très fiers d’avoir permis à des dizaines de partenaires artisans de passer du mono-geste (combles) à la rénovation globale », précise Arthur Bernagaud.

La PAC en top demande, le gaz toujours demandé

En deuxième position du classement des travaux les plus demandés par les ménages auprès de Hellio en 2022, le changement de chauffage, qui a suscité l’intérêt de plus d’un tiers des particuliers. (36,9 %).

Ces derniers, soucieux d’améliorer leur confort et de baisser leurs factures en installant un chauffage plus performant et écologique face à la hausse des prix de l’énergie sur fond de guerre en Ukraine, optent majoritairement pour l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) air/eau. La part des demandes d’installation de PAC gagne quasiment 2 points de pourcentage, passant de 15,3 % en 2021 à 17 % en 2022, devant l’installation de chaudière biomasse (10 %), qui note tout de même une progression de 3 points depuis 2021.

Ces résultats sont probablement liés au bonus Coup de pouce Chauffage de 1 000 € instauré le 15 avril 2022 et à son aide bonifiée, le Coup de boost fioul de 1 000 € à 1 500 €, mis en place depuis le 29 octobre 2022, en faveur des énergies renouvelables.

A contrario, si presque 1 ménage sur 2 plébiscitait la chaudière gaz en 2021, seulement 2 ménages sur 10 l’envisagent en 2022. Les demandes d’installation de chaudière gaz sont donc à la baisse, mais bel et bien présentes puisqu’elles représentent tout de même 9,9 % des demandes faites à Hellio en 2022, à seulement 0,1 point d’écart avec la biomasse.

Les panneaux photovoltaïques sur le podium et la rénovation globale en pleine croissance

Au pied du podium, les demandes de travaux de rénovation globale connaissent également une progression spectaculaire. Si la part des demandes liées à ce type de travaux représentait moins de 1 % des demandes des ménages en 2021 (0,4 %), près de 1 ménage sur 10 envisage la rénovation globale en 2022 (7,4 %). Cette progression sous-entend à la fois une prise de conscience des ménages quant à l’importance de mutualiser les travaux de rénovation énergétique pour des résultats plus efficaces, mais également l’importance d’orienter et de renforcer les aides vers la rénovation globale, face à un reste à charge encore trop élevé pour les ménages[1], notamment en situation de précarité.

Méthodologie

Hellio a étudié en détail et comparé les réponses des ménages à la question « Quel est votre projet ? », sur son site internet particulier.hellio.com, en 2021 et 2022.