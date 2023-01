Viva Magenta : La couleur PANTONE de l’année qui va envahir notre déco !

Comme chaque année, Pantone donne le ton. Et en 2023, ce sera un rouge subtil et profond, le Viva Magenta, qui sera mis à l’honneur en déco.

Puissante et audacieuse, Viva Magenta est la couleur de l’année élue par Pantone. Elle devrait littéralement envahir la scène déco tant elle s’harmonise facilement aux textures et aux matières. A la fois forte, profonde et emblématique, le rouge magenta présente toutes les caractéristiques d’une couleur phare.

Mat ou brillant, le Viva Magenta fait mouche !

Moins flashy que le rouge sang mais plus punchy que le bordeaux, le Viva Magenta revêt une profondeur sourde qui habille d’élégance les textiles, mais aussi les meubles. En version mate, elle confère une atmosphère feutrée à des portes de buffet ou à du petit mobilier. On l’aime dans un bureau, associée à du métal noir et mat, pour créer un environnement enveloppant et particulièrement élégant. Que dites-vous de cette lampe de bureau dessinée par jean Prouvé et éditée par Vitra ?

Lampe de table dessinée par Jean Prouvé et éditée par Vitra – Rouge Japonais – 289€ sur MadeInDesign

En version laquée, le Viva Magenta apportera une atmosphère tout droit venue des années 90. Alors, à quand le grand retour de la cuisine rouge ? Peut-être cette année, si l’on en croit les indicateurs, mais rouge magenta, s’il vous plaît !

Les marques ont déjà adopté ce rouge sulfureux

Créatives et avant-gardistes, les marques ont déjà pris le pouls de la tendance et déclinent de nombreux objets, meubles et tissus colorés de la nuance de l’année. C’est le cas de Fermob, qui a déjà intégré à son nuancier un rouge sombre et chaud (Cerise Noire) à sa collection outdoor. Vous serez donc prêt à plonger dans la tendance au printemps sur votre terrasse.

La collection Fermob s’est enrichie d’une nouvelle nuance de rouge très tendance, le Cerise Noire.

Chez Cassina, on édite pour la 1ère fois deux tapis imaginés par Charlotte Perriand lors de son voyage au Japon en 1940, dont le sublime modèle « Vérité », tissé à la main par des artisans Tibétains. Une jolie façon d’intégrer le rouge dans son intérieur.

Le tapis Vérité, de Charlotte Perriand, édité par Cassina, est fabriqué à la main par des artisans tibétains.

Une couleur qui exprime la force de la nature

Chaque année, Pantone sélectionne la nuance qui fera la tendance. Mais pourquoi le rouge cette année ? A en croire le spécialiste, le rouge nous apporte ce lien si important avec la nature et les richesses qu’elle seule peut nous offrir. « À l’ère de la technologie, nous cherchons à nous inspirer de la nature et de ce qui est réel. PANTONE 18-1750 Viva Magenta descend de la famille des rouges et s’inspire du rouge de la cochenille, l’un des colorants les plus précieux appartenant à la famille des colorants naturels ainsi que l’un des plus forts et des plus brillants que le monde ait connus. » explique Léatrice Eiseman, Directrice exécutive du Pantone Color Institute.