Quel papier peint pour planter le décor en 2023 ?

Depuis plusieurs années, le papier peint panoramique envahit les intérieurs à la page. Cette année encore, ils sont à l’honneur dans nos maisons. Au summum du chic ? Les motifs à formes libres et artistiques chez les éditeurs. Les plus économiques ? Les versions végétales, en noir et blanc, qui se trouvent partout et à moindre coût. Focus sur notre sélection.

Des panoramiques artistiques pour un déco pointue

Chez Bien Fait, un éditeur français s’affiche comme un acteur en vogue de la scène déco française, on trouve des papiers peints originaux et toujours élégants. Le modèle Diabolo, qui fait honneur au à la couleur, au design graphique et à l’art optique travaillé, fait partie de nos préférés.

Papier Peint Diabolo de chez Bien Fait – 329€ le format L.180xH.280cm

Pour les avant-gardistes en quête d’éditeurs confidentiels, la nouvelle collection Gesture, de Callico Wallpapers, propose des papiers peints tableaux qui séduiront les amateurs d’art moderne en apportant une véritable atmosphère arty à la pièce.

Le papier peint Gesture s’invite dans la nouvelle collection de Callico Wallpapers – à partir de 510 € TTC / m2

Ressource, célèbre marque de peinture prisée des décorateurs, a quant à elle signé avec Heju un papier peint à composer à partir de formes libres. Ultra-tendance, chic et aéré, il est parfait pour qui veut créer un décor stylisé mais doux.

Papier Peint Ressource – Heju – Désert Solaire – 356€

Des motifs tendances à prix abordables

A côté des créations de designers, artistes et éditeurs haut de gamme, on trouve aujourd’hui des papiers peints tendances à prix plus doux. Les panoramiques végétaux, parfaits pour faire office de tête de lit dans une chambre ou d’alcôve dans un salon, s’affichent d’ailleurs volontiers dans les grandes enseignes de bricolage. On notera le modèle Tropical Forest proposé à moins de 40€ le rouleau de 2,8m x 1,59m chez Leroy Merlin.

Papier peint Tropical Forest – Leroy Merlin – 39.90€ (159cm x 280cm)

Ou encore Panoa, un papier peint raffiné proposé par Maisons du Monde, et qui arbore des paons comme un emblème pour 99€ le panneau de 192×300 cm.

Le papier peint Paona, proposé par Maisons du Monde, s’affiche au mur comme un tableau.

Et pour une déco qui mise sur la couleur, PhotoWall, le géant du web en matière de papier peint, offre du choix. Entre inspiration vintage et effets d’optique, l’illusion sera parfaite !

Le papier peint Circles Mid Century II – PhotoWall – 42€ /m²