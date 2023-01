Vivre à Paris ou aux portes de la capitale : qui n’en a jamais rêvé ? Si la banlieue est de plus en plus convoitée, c’est bien parce que l’accessibilité y est renforcée, avec des installations de transports se multipliant. Peu importe votre âge et votre situation, zoom sur les bonnes raisons de dénicher une colocation aux alentours de la capitale avec Colonies !

Un logement plus vaste

Vivre en colocation vous permettra d’accéder à un logement plus spacieux, sans parler de la partie extérieure. En partageant les dépenses entre plusieurs bourses, tout devient possible, même devenir l’heureux propriétaire d’un jardin aux alentours de Paris ! Comptez en moyenne 800 à 850 € pour louer un studio dans la capitale, contre 600 € par mois pour obtenir une place au sein de l’un des colivings à Paris, et moins de 500 € à Cergy, à Evry ou à Bobigny. Entre la vie en solitaire et la colocation pour plus d’espace, le choix est vite fait.

Un soupçon de quiétude dans l’effusion parisienne

En plus de vous faire économiser de l’argent, rejoindre une colocation à deux pas de Paris vous permettra de profiter des atouts de la capitale, sans subir ses nuisances. Le réseau de transports étant de plus en plus développé, un grand nombre de moyens vous permettront de regagner l’hypercentre facilement. L’assurance de vous reposer le soir et week-end, avec l’atmosphère et l’ambiance de la capitale à portée de main. Vous pourrez aussi profiter des commodités aux alentours, et d’accès à des parcs pour de grands bols de verdure, contre un peu moins de pollution.

Une accessibilité au logement renforcée

La colocation peut s’avérer être un choix particulièrement intéressant d’un point de vue financier. Un loyer et des charges partagées, donc moins élevées, vous permettront de faire passer votre confort de vie au niveau supérieur. Vous disposerez d’un montant plus important à allouer à vos ressources personnelles et à vos loisirs. Autre détail qui fait la différence, habiter en colocation aux portes de Paris vous permettra de profiter de commerces de proximité proposant des produits moins onéreux par rapport qu’en pleine capitale.

Une solitude choisie, et non subie

En plus d’accéder à un véritable salon, et à une cuisine fonctionnelle, vous pourrez bénéficier d’espaces communs et d’installations parfois hors normes (certaines des colocations proches de Paris possèdent même un espace cinéma !). Ce sont vos convives qui vous remercieront !

En parallèle, le fait de posséder votre propre chambre vous autorisera à vous replier dans votre bulle lorsque vous en ressentirez le besoin. Ce cocon sera bienvenu pour recharger vos batteries sociales au milieu de l’agitation de la vie en communauté.

Un meilleur emplacement de votre logement

Vivre en plein centre de Paris, qui plus est seul, est difficilement abordable. Le montant du loyer grimpe en flèche, si bien que cela n’est pas accessible à tout le monde. En plus, la plupart des propriétaires et des agences demandent un bon garant, ou un revenu équivalent à trois fois le montant du loyer. Difficile pour un étudiant ou même un jeune actif d’obtenir un logement… Rejoindre une colocation vous permettra ainsi de garder la main sur l’emplacement de son lieu de vie, qu’il soit situé à Paris ou dans les environs, et de viser des coins plus attractifs.

Une ambiance synonyme de bonne humeur

Vivre en colocation, c’est avant tout rejoindre une formidable aventure humaine. C’est prendre le pari de se nourrir des uns et des autres, tout en cultivant des valeurs de convivialité. Rejoindre une grande tribu renforcera votre esprit de partage. Cependant, pour que la vie en communauté reste un plaisir, notez qu’il est indispensable d’ériger un cadre, et de vous assurer que vous placez le curseur au même endroit que vos futurs colocataires.

Une ouverture d’esprit démultipliée

Si vous n’êtes pas natif de la ville, débarquer à Paris risque de vous impressionner… Le pari de la colocation peut se révéler être judicieux pour faire des rencontres facilement, et tisser des liens avec des jeunes (ou moins jeunes) de votre âge. C’est l’assurance de profiter de chaque recoin de Paris en étant bien entouré !

En plus, la colocation attire un grand nombre d’étrangers souhaitant s’immerger dans la culture française et vivre au rythme parisien. Et si c’était l’occasion d’améliorer franchement votre maîtrise des langues étrangères ?

Si la vie en colocation ne convient pas à tout le monde, elle dispose de nombreux avantages, notamment à Paris et aux alentours. Loyer plus abordable, confort de vie amélioré, ou encore esprit d’entraide développé : vous aussi, faites le pari de la colocation ou de l’expérience de coliving avec Colonies !