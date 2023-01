Rénovation énergétique : 46 % des propriétaires prêts à s’engager

Propriétaires comme locataires sont prêts à payer pour la rénovation énergétique de leur logement afin de réduire leurs dépenses d’électricité et de chauffage.

Les Français seraient-ils frileux concernant la rénovation énergétique de leur logement ? Pas vraiment… D’après un sondage IPSOS réalisé pour Masteos, propriétaires comme locataires seraient prêts à payer davantage pour la rénovation énergétique des logements pour réduire leurs dépenses d’électricité et de chauffage. Cet optimisme est à relativiser car les Français sont bridés par certains freins (méconnaissance des aides financières et des coûts des travaux, considérés comme trop élevés).

Propriétaires et locataires sont prêts à payer pour la rénovation énergétique

Propriétaires comme locataires sont prêts à fournir un effort financier pour contribuer à la rénovation énergétique des logements. 46 % des propriétaires comptent rénover leur logement au cours des deux prochaines années pour obtenir une meilleure performance énergétique. Et 23 % des propriétaires qui souhaitent rénover leur logement pour des questions de performance énergétique déposeront certainement un dossier afin d’obtenir des aides leur permettant de financer les travaux de rénovation (ils sont 54 % à déclarer qu’ils le feront probablement).

Quant aux locataires, 57 % d’entre eux sont prêts à accepter une hausse de loyer pour vivre dans un logement éco-performant, mais pas à n’importe quel prix. 44 % des locataires sont prêts à payer de 1 à 5 % de plus que leur loyer actuel (35 % seraient prêts à payer jusqu’à 10 % supplémentaires).

La baisse des dépenses d’énergie, principal bénéfice attendu de l’éco-rénovation

Lorsqu’ils sont interrogés sur les bénéfices attendus de la rénovation énergétique des logements, les Français citent la baisse des dépenses mensuelles d’électricité/chauffage (44 %), l’amélioration du confort thermique des logements (26 %), les bénéfices pour la planète (19 %) et la valorisation financière du logement (6 %).

Les Français les plus jeunes et CSP+ sont davantage prêts à s’engager dans la rénovation

L’enquête a mis en lumière l’influence de l’âge et de la CSP sur la volonté de s’engager dans la rénovation. Si 46 % des propriétaires comptent rénover leur logement pour obtenir une meilleure performance énergétique au cours des deux prochaines années, le chiffre monte à 64 % auprès des 18-34 ans et à 53 % auprès des CSP+.

Les répondants les plus jeunes veulent davantage rénover, mais ils ont également leurs propres freins comme le temps passé à gérer les travaux ou la pénurie de matériaux.

Freins à la rénovation : méconnaissance des coûts des chantiers et des aides financières

L’envie de rénover les logements est bien présente, autant chez les propriétaires que les locataires, ce qui n’empêche pas certains freins de surgir. Les coûts des travaux trop élevés (cités par 72 % des répondants), les aides financières trop faibles (51 %) et la difficulté à trouver des professionnels de confiance (41 %) figurent dans le trio de tête.

Les coûts des travaux sont jugés trop élevés, mais les Français sont pourtant un tiers à déclarer ne pas savoir quel serait le coût d'un chantier pour sortir du statut de passoire thermique un bien de 50 m². Seuls 13 % des Français disent connaître les aides financières allouées aux travaux de rénovation énergétique (État, collectivités territoriales) et avoir une idée claire à leur sujet (connaissance à la fois des aides et de la procédure pour les obtenir).

Enfin, les Français sont 60 % à être au courant de l’interdiction de location des logements qualifiés de « passoires thermiques » en 2025, 2028 et 2034 (logements classés G, F et E). Le chiffre monte à 67 % chez les 55-75 ans et 65 % chez les CSP+.

Les informations émanent d’un sondage réalisé pour Masteos par IPSOS Digital du 18 au 21 novembre 2022, auprès de 1000 personnes âgées de 18 à 75 ans représentatives de la population française (selon la méthode des quotas sur les variables d’âge, de genre, de CSP et de région).