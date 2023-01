Quand stratégie rime avec immobilier

MySweetImmo et Expertimo partenaires du 1er festival international du jeu d’échecs blitz et rapide de Montendre.

Maitrise de soi, anticipation, stratégies globales, prise de décisions, les échecs constituent un subtil mélange entre le jeu, la science et le sport.

Mais quel lien pourrait-il avoir entre ce jeu et l’immobilier ? « Cette discipline est un excellent moyen d’aiguiser son mindset et de toujours anticiper les coups« , explique Jonathan VOOGT, coach immobilier chez Expertimo. D’ailleurs, il ne s’en cache pas, les différentes méthodologies apprises par ce sport l’ont souvent aidées sur le terrain.

Joueur international Jonathan Voogt organise le 1er festival international du jeu d’échecs à Montendre du 17 au 19 février. L’évènement parrainé par le réseau immobilier Expertimo en partenariat avec MySweetImmo réunira les meilleurs joueurs français et européens.

Découvrez dans cet article les liens étroits entre les échecs et l’immobilier et mettez échec et mat vos concurrents à tous les coups !

Première règle : l’appréhension globale des stratégies

Le premier point qui rapproche parfaitement le jeu d’échecs au domaine de l’immobilier, c’est la nécessité d’adopter une approche globale.

Comme n’importe quelle discipline, le jeu d’échecs a ses propres codes, logiques et fonctionnements.

Ces éléments sont tous liés et il faudrait une approche globale des choses pour arriver à s’en imprégner et gagner des parties.

Exactement comme le joueur d’échecs, le professionnel du secteur immobilier ne doit pas se faire piéger par ses propres décisions.

Une approche holistique est le meilleur moyen pour les professionnels de l’immobilier de réussir leurs transactions.

Entendez ici par approche holistique la capacité à différencier la stratégie de la tactique.

C’est d’ailleurs cette qualité qui permet aux joueurs d’échecs expérimentés d’anticiper le coup de l’adversaire et d’avoir presque toujours la carte en main.

Dans le domaine de l’immobilier, la stratégie est aussi importante que la tactique.

Toutefois, les deux ne peuvent se remplacer. Chacune d’elle doit être employée quand il le faut.

La stratégie permettra de trouver une carte à jouer même dans l’impasse. La tactique elle est un peu comme un guide de décision.

Elle permet de prendre une décision convenable à temps.

Deuxième règle : l’anticipation, une règle incontournable

Pour le professionnel du secteur immobilier comme pour un joueur d’échecs, avoir toujours un coup d’avance est une nécessité pour faire long feu, et cela même dans des situations complexes.

Pour y arriver, chaque décision du professionnel doit à l’instar de celles d’un joueur d’échecs être dirigée par des facteurs bien précis.

Il s’agit de la recherche de défauts ou de faiblesses dans la stratégie de l’adversaire, de la problématisation des enjeux optionnels et de l’établissement d’une feuille de route.

L’objectif est de toujours avoir son mot à dire même dans une situation ultra défavorable.

Un peu comme le joueur qui doit profiter de la faille ou de l’erreur stratégique de son adversaire pour se sortir d’une impasse, le professionnel immobilier ne peut répondre efficacement aux attentes de ses clients que s’il tient compte des besoins ou enjeux de ceux-ci et implique tous les acteurs importants dans la collaboration.

Aujourd’hui, les enjeux du professionnel de l’immobilier se révèlent très complexes.

Il faut en effet mettre à la disposition de la clientèle plus d’idées novatrices, de technologies et de professionnalisme, tout en restant à la fois sobre face aux circonstances et efficace face aux besoins des clients.

Il faut donc une approche décisionnelle similaire à celle des joueurs d’échecs pour réussir brillamment.

En effet, comme dans un jeu d’échecs, il faut analyser tous les coups possibles et choisir celui approprié conformément à son plan décisionnel et au résultat recherché.

Troisième règle : la maîtrise de soi

Il est important d’être en mesure de dompter ses émotions et ses impulsions. La maîtrise des émotions et des impulsions n’est pas une chose innée, mais s’apprend et se cultive.

En effet, il faut souvent remettre en cause ses intuitions, ses émotions et ses peurs pour y arriver.

De plus, la maîtrise de soi dont nous parlons ici demande de l’expérience et de l’adresse.

Il faut en effet aimer et gérer le risque avec sang-froid pour se faire une place dans les deux domaines.

Attention ! La prise de risque doit se faire avec maîtrise.

Comme le joueur d’échecs doit analyser minutieusement la stratégie et chaque mouvement de son adversaire pour canaliser les risques, le professionnel immobilier doit bien appréhender les acteurs de son environnement de travail, notamment ses collaborateurs, ses concurrents et les investisseurs.

Quatrième règle : prendre la « bonne décision »

L’intention des joueurs d’échecs, c’est de remporter la partie. Faire un jeu spectaculaire n’est donc pas érigé en priorité.

Cela s’applique également au domaine de l’immobilier. Prendre une belle décision ne veut pas dire grand-chose.

L’essentiel, c’est de toujours prendre une bonne décision. C’est le résultat qui importe. La belle décision peut se révéler la bonne, mais pas toujours.

Aujourd’hui, le monde immobilier comme le jeu d’échecs est, à la fois plein de défis et d’opportunités.

Il revient au professionnel immobilier de mettre à contribution sa capacité décisionnelle à la complexité du domaine immobilier afin d’éviter d’être mis en échec par la concurrence.

Vous souhaitez apporter votre soutient au festival international du jeu d’échecs ou participer à l’évènement ? Découvrez le site dédié.