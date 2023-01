Immobilier : La dure adaptation des professionnels à un marché baissier

Le marché immobilier connaît un ralentissement global depuis août 2022. En cause, l’inflation qui limite la capacité d’achat des ménages mais aussi la hausse des taux d’intérêt décidée par la Banque Centrale Européenne. Ce contexte oblige de nombreux consultants immobiliers rémunérés à la commission à trouver de nouveaux modes de travail.

Un contexte défavorable

L’année 2022 a été particulière pour le marché des ventes immobilières, après une embellie pendant le premier semestre, les professionnels de l’immobilier ont remarqués un fort ralentissement des transactions sur la période d’août à décembre 2022. Globalement, la tendance est à la baisse avec un ralentissement du volume des transactions immobilière estimée à -4% sur tout 2022.

« Cette baisse de régime du marché est principalement due à la montée des taux d’intérêt décidée afin de lutter contre l’inflation, de nombreux ménages ont vu leurs dossiers rendus inéligibles car leur taux d’endettement aurait dépassé le taux d’usure », analyse Frédéric Camus, directeur général de FCI Immobilier, l’entreprise leader dans le domaine du portage salarial au service de l’immobilier.

En effet, les taux d’intérêt ont plus que doublés pendant l’année précédente, passant d’une moyenne à 1,07% en janvier à une moyenne de 2,25% en novembre 2022. Cette hausse a eu pour conséquence le refus de 45% des demandes de prêts immobiliers sur l’année, impactant particulièrement les emprunteurs primo-accédants.

Des professionnels de l’immobilier fragilisés

Cette situation fragilise particulièrement les professionnels de l’immobilier dépendants de la bonne santé du marché pour s’assurer des revenus corrects et réguliers. « Nous avons vu de nombreux professionnels ayant des soucis de trésorerie pendant ce second semestre baissier. L’état actuel du marché affecte particulièrement les indépendants n’ayant pas de trésorerie ou devant la dépenser afin de continuer à vivre », continue Frédéric Camus.

« Nous remarquons que ce contexte pousse les indépendants à chercher plus de protection, et nombreux sont ceux qui se tournent vers le portage salarial. En effet, ce statut leur permet de conserver leur indépendance tout en bénéficiant de toutes les protections offertes à un salarié » conclut Frédéric Camus.

En effet, le portage salarial est une relation tripartite entre le salarié porté, l’agence ou réseau immobilier et l’entreprise de portage permet d’associer les avantages du salariat et de l’indépendance. Le consultant porté peut ainsi bénéficier de la sécurité sociale, de l’indemnité chômage, de l’assurance retraite mais peut aussi obtenir un contrat à durée indéterminée, permettant une stabilité des revenus et une garantie de solvabilité.

Source : FCI immobilier