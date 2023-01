Immobilier neuf : OGIC prend possession de son nouveau siège à Issy-les-Moulineaux

Début 2022, le promoteur se porte acquéreur d’un immeuble de 6 étages, construit dans les années 90, situé dans le quartier Technopolis et auparavant occupé par IFREMER. Après un an de chantier, 21 millions d’investissements et 3,5 millions d’euros de travaux, OGIC s’installe.

“J’ai souhaité un lieu qui nous ressemble : chaleureux, fidèle à nos valeurs et à nos engagements. Pour cela nous avons initié de nouvelles méthodes de travail et de collaboration afin que les idées, les avis des collaborateurs puissent nourrir la conception de ce lieu chaleureux. Parce que nous sommes une entreprise à taille humaine, la Fabrique est à l’image de la force du collectif et de chacun des collaborateurs du Groupe. Je souhaite que nous continuions entre ces murs à concevoir la ville dont nous rêvons”, Virginia Bernoux, Présidente du directoire d’OGIC.

C’est également entre ces murs qu’OGIC installe son premier Showroom client en île de France. La Fabrique a été imaginée pour relier les lieux, mais aussi les personnes.

Un projet illustrant le savoir-faire du groupe en réhabilitation

Sur son projet de nouveau siège, OGIC a mis à profit sa longue expérience en réhabilitation. Il a procédé à une refonte complète de l’isolation, une remise aux normes du bâtiment pour optimiser sa performance énergétique, créé des surfaces extérieures accessibles à tous les collaborateurs. Une terrasse au 6ème étage a vu le jour en renforçant la structure du toit de la cafétéria et en créant une ouverture dans la façade. Le toit occupé uniquement par des éléments techniques a été réaménagé pour créer un rooftop avec cuisine d’été, plantations et mobilier d’extérieur, pouvant accueillir jusqu’à 100 collaborateurs.

Les escaliers ont été élargis et leurs accès modifiés afin d’encourager leurs utilisations. La création de la liaison ouverte entre l’accueil et le 1er étage permet également d’ouvrir un espace auparavant très restreint et offre luminosité et double hauteur pour le hall d’accueil du siège.

Écoconception, un modèle frugal alliant esthétique et bien-être

Engagé dans une démarche vertueuse, le Groupe a souhaité minimiser son impact carbone en favorisant le réemploi à chaque étape de la conception.

“ Le mobilier de bureau et tout ce qui a pu être réemployé l’a été ! Et quand les achats ont été nécessaires, c’est auprès de ressourcerie, de gisements de matériaux ou d’entreprises responsables et innovantes que nous nous sommes approvisionnés. L’objectif premier était de se fondre dans l’ADN d’OGIC ”, Juliette Dupuy architecte d’intérieur choisie pour la Fabrique

Les bureaux eux-mêmes sont aménagés avec les chaises, bureaux, cloisons et modules de rangements présents sur l’ancien site de Boulogne, un petit geste qui, multiplié par le nombre de collaborateurs, prend de l’ampleur et beaucoup de sens : la réutilisation d’une chaise et d’un bureau permet d’économiser 128kg de CO2. Au total : ce sont 523 chaises, fauteuils ou canapés, 566 tables et 286 armoires qui ont été réemployés.

Quelques illustrations complémentaires de cette dynamique d’écoconception : l’absence volontaire de faux plafonds pour limiter l’usage des ressources et maximiser l’espace. Dans les cafétérias, on trouve des crédences ressemblant à s’y méprendre à des mosaïques Terrazzo, fabriquées en France à partir de bouchons de bouteille de couleurs. Les étagères en chêne proviennent d’un surplus de tablettes réalisées pour l’université de la Sorbonne

Un processus participatif … démarche vertueuse d’appropriation

Intégrés aux réflexions d’aménagement dès le début grâce à la mise en place d’un Hackathon de deux jours et une communication régulière et active, les collaborateurs de toute la France ont défini ensemble leurs attendus en termes de confort de travail et d’écoresponsabilité.

Pour exemple, les collaborateurs venus de Marseille, Lyon ou de Nice ont suggéré la création d’un espace de 12 postes de travail en libre accès pour les collaborateurs de passage. Les propositions de voitures et vélos électriques en autopartage ont également été retenues.