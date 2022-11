Immobilier Paris 13e : Le groupe Pichet concrétise l’implantation de son futur siège

Temps de lecture estimé : 2 min

Le groupe Pichet, désigné lauréat du Lot 11 de l’opération d’aménagement Paul Bourget dans le cadre du concours Inventons la Métropole du Grand Paris, a signé le 28 novembre l’achat du terrain auprès de la SEMAPA, aménageur de la ville de Paris. Idéalement situé dans le 13e arrondissement de Paris, le site accueillera l’immeuble « Le Cercle », futur siège parisien de la société.

« Nous sommes très heureux de concrétiser ce projet, symbole de notre développement en Ile-de-France et démonstrateur du savoir-faire du Groupe, afin de rassembler dans cet ensemble immobilier innovant nos collaborateurs franciliens qui œuvrent au quotidien à faire vivre le territoire», Patrice Pichet, Président Directeur général du Groupe Pichet.

« Le Cercle », bâtiment de près de 8 000 m²

Conçu avec l’atelier d’architecture Kempe Thill, « Le Cercle », bâtiment de près de 8 000 m² sur 8 niveaux de bureaux modulables équipé d’un commerce de restauration, accueillera, entre autres, le nouveau siège du groupe Pichet.

Outre son architecture, sa modularité et son volet paysager affirmé (mur végétal en bandeau de 1 230 m² et 43% de la toiture végétalisé et agriculture urbaine), l’immeuble développera des performances de connectivité et environnementales exceptionnelles qui seront confirmées par les labels BREEAM Very Good, HQE Excellent, WELL Silver, E+C-, Biodivercity, Effinergie + et WiredScore.

Implanté au cœur de l’opération d’aménagement Paul Bourget du 13e arrondissement de Paris

Le groupe Pichet porte ici un projet emblématique de lieu de vie hybride, ouvert sur le quartier, au travers de programmes innovants tels que le coworking, le fablab et l’agriculture urbaine. Implanté au cœur de l’opération d’aménagement Paul Bourget du 13e arrondissement de Paris, son attractivité est garantie par sa grande visibilité en bordure du périphérique, sa proximité avec la gare de Maison Blanche sur la ligne 14 du Grand Paris Express et sa localisation stratégique en porte d’entrée de Paris.

Les travaux démarreront début 2023, pour une livraison prévue en 2025

« Le Cercle » apportera de la mixité à l’échelle du quartier et du territoire en complétant l’offre déjà portée par le Groupe sur la ZAC : l’ouverture d’un nouvel établissement All Suites Appart Hôtel 3* en 2023.