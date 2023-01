Media immobilier : MySweetImmo se relooke

Votre média d’actualité avec une vue à 360° sur l’immobilier change son identité visuelle. Cette refonte vient renforcer son succès avec plus de cohérence et un meilleur confort de lecture. Présentation

Mois après mois, vous êtes toujours plus nombreux à nous consulter. « Depuis sa création, MySweetImmo casse les cloisons et aide les lecteurs à construire leur vie personnelle, leur vie professionnelle et leurs investissements, rappelle Ariane Artinian, journaliste et fondatrice. Notre média s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à l’immobilier : les particuliers, les professionnels de l’immobilier, mais aussi les décideurs et les futurs acteurs du secteur. »

Des fondamentaux renforcés

Alors pour continuer à vous faire du bien et créer du lien, nous avons voulu transformer notre identité pour mieux valoriser notre approche des actualités immobilières et patrimoniales.

Les codes visuels de MySweetImmo, que vous connaissez bien, ne disparaissent pas. Le papillon et la couleur rose sont consolidés.

« Nous sommes fiers d’aider la marque à se réorganiser, en prenant un nouveau virage pour gagner en notoriété, expliquent Jimmy Di Bartolomeo, fondateur et Arthur Clausin, directeur de création chez Types-Top, l’agence de branding qui a mené ce travail de refonte. Ainsi, les lecteurs remarqueront que le rythme et la cohérence graphique se déclinent désormais sur l’ensemble des supports du média. »

Le changement d’identité concerne tous nos supports. Grâce à notre nouveau site, vous gagnez un confort de lecture. Prix de l’immobilier, tendance des marchés, réglementation, carrière, business, lifestyle, partages d’expériences, bons plans… Vous pouvez mieux identifier la hiérarchie des informations et des contenus que vous propose notre équipe de journalistes professionnels.

Sobriété et modernité

Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn, de nombreux visuels vous permettent de mieux identifier les thèmes et les contenus que nous vous partageons. Ils suivent une déclinaison de notre nouvelle identité, avec sobriété et modernité où la vedette est l’information. « Cette même approche s’applique à nos podcasts, nos vidéos, et demain à nos évènements », annonce Ariane Artinian. Quel que soit le support où vous consultez MySweetImmo, vous allez vivre une meilleure expérience.

La nouvelle identité de MySweetImmo est aussi l’occasion de réaffirmer nos ambitions :

être proches de vous et à votre service,

rendre l’information accessible,

décrypter les tendances immobilières de manière singulière,

vous aider à trouver les meilleures solutions immobilières et patrimoniales,

être rigoureux et transparents sur nos sources.