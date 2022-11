Immobilier : Le réseau ERA relooke ses agences

Temps de lecture estimé : 2 min

Pour répondre aux besoins de ses clients comme ceux de ses collaborateurs, le réseau ERA repense et modernise l’aménagement de ses agences. Cette refonte des agences physiques rappelle qu’elles restent centrales dans la relation de confiance qu’entretiennent les agents ERA avec leurs clients.

Moderniser et adapter les agences ERA aux enjeux de notre époque

Les agences physiques bénéficient d’une nouvelle architecture, plus simple, modulaire, conviviale et fonctionnelle organisée autour de quatre espaces : Accueil, Espace de travail, Relation client et Direction. Les agences labellisées « ERA Luxury Properties », spécialisées dans le haut de gamme, pourront avoir un espace supplémentaire dédié aux biens d’exception.

Ce nouvel intérieur, conçu par ArchiDeco, met l’accent sur le bien-être et l’harmonie autant pour le client que pour les collaborateurs et permet une cohérence visuelle optimale et un rayonnement de la marque ERA Immobilier.

Des agences tournées vers leur clientèle

L’espace central et l’accueil symbolisent un double enjeu : être convivial pour les clients, et représenter de la meilleure manière la marque ERA. Canapés et matières douces, mais aussi un mur signature ou le logo ERA se marie avec un habillage en bois sont autant d’atouts pour favoriser une atmosphère détendue et reconnaitre la marque.

Le mobilier provient de divers fournisseurs tels que La Redoute, AM.PM, Silvera ou MYCS. Le cadre rassurant et intimiste de cette nouvelle ambiance met en valeur un espace « Relation client » chaleureux, dédié et distinct à la fois de l’espace de travail des collaborateurs et de l’espace réception assurant la confidentialité des échanges.

Des agences adaptées pour une meilleure qualité de vie au travail

Ce nouveau concept d’aménagement des agences ERA consacre une part importante au bien-être au travail. Chaque espace intègre des panneaux de bois qui outre l’aspect naturel et esthétique ont pour effet d’atténuer le bruit. Les espaces dédiés aux équipes sont ainsi optimisés et adaptés aux outils et usages actuels tout en favorisant les conditions de partage entre les collaborateurs.

A travers ce travail sur l’agencement et l’image des agences du réseau, ERA continue sa politique de modernisation de son espace de travail, à l’approche de ses 30 ans d’implantation en France.