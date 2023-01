Twitter assigné en justice pour ne pas avoir payé le loyer de ses bureaux londoniens

Un représentant du Domaine de la Couronne a indiqué ce mardi avoir contacté Twitter et être actuellement en discussion avec l’entreprise, rachetée l’an dernier pour 44 milliards de dollars par le milliardaire Elon Musk.

Le fondateur de Tesla et Space X a dans la foulée licencié la moitié des effectifs et a cessé de payer les loyers de plusieurs de ses bureaux, afin de faire des économies, selon des médias américains. L’entreprise est ainsi poursuivie par plusieurs propriétaires aux Etats-Unis.

A Londres, le siège de Twitter est situé depuis 2014 près de Picadilly Circus, dans un ensemble baptisé Air W1, dont le propriétaire est le Domaine de la Couronne.

Selon le quotidien The Telegraph, le logo du réseau social a été enlevé de l’immeuble mais un salarié de l’entreprise a indiqué qu’elle était toujours présente dans le bâtiment.

Twitter en mode silencieux

Twitter n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter ces informations.

Le Domaine de la Couronne, un des plus importants propriétaires terriens du Royaume-Uni, possède notamment des propriétés au coeur de Londres, le domaine royal de Windsor, et les fonds marins au large de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord, pour un patrimoine évalué à plus de 15 milliards de livres (17 milliards d’euros).

Ses bénéfices sont versés au budget du Royaume-Uni dans le cadre d’un accord vieux de plusieurs siècles, et le monarque régnant, aujourd’hui Charles III, s’en voit restituer une partie par le biais d’une dotation annuelle.