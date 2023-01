Immobilier Gironde : A 22 ans, Louis-Thomas Chupin ouvre son agence immobilière ERA

Louis-Thomas Chupin, 22 ans, est diplômé d’un BAC littéraire. Après le lycée, il s’inscrit à la faculté de droit avec le projet de devenir avocat. Issu d’une famille travaillant dans une agence immobilière à Cholet depuis quatre générations, il décide finalement de suivre leurs pas et obtient un BTS Professions immobilières. Parallèlement, il est embauché en tant qu’alternant dans une agence immobilière.

Devenir son propre patron à 22 ans grâce à la franchise immobilière

Animé par une fibre entrepreneuriale, mais souhaitant bénéficier d’un accompagnement au quotidien, Louis-Thomas Chupin a décidé de rejoindre le réseau de franchises ERA Immobilier et a ouvert son agence à Lesparre-Médoc.

Quand la passion guide une nouvelle carrière

Au fil de sa reconversion, Louis-Thomas se passionne pour le métier d’agent immobilier. Aimant être sur le terrain et ayant le sens du contact, il trouve en l’immobilier la voix qui correspond à sa personnalité et à ses aspirations. Au-delà d’un secteur d’activité qui le passionne, Louis-Thomas Chupin se découvre aussi une volonté d’entreprendre. C’est assez naturellement qu’il décide, alors, de voler de ses propres ailes, et d’intégrer le groupe ERA Immobilier.

« Avant de sauter le pas, je recherchais un réseau qui m’apporte un accompagnement complet et les outils techniques pour satisfaire au mieux mes clients, explique-t-il. Par ailleurs, les équipes de ERA Immobilier m’ont aidé et donné la force d’aller au bout de mon projet et restent présentes pour m’épauler au quotidien ».

Lesparre-Médoc : Le prix moyen au m² avoisine les 2 200 €

Commune de 6 000 habitants, Lesparre-Médoc est située au cœur du Médoc, à 60 km au nord-ouest de Bordeaux. Grâce à sa proximité avec les coteaux et les vignobles, la ville attire de nombreux touristes, et abrite aussi d’importants pôles d’activités administratives et tertiaires. Son cadre de vie séduit également de plus en plus de ménages désireux d’y acquérir une résidence aux prix plus abordables que dans les stations balnéaires proches. A Lesparre-Médoc, le prix moyen au m² avoisine les 2 200 € tandis qu’à Soulac-sur-mer, située à moins de 30 km, il faut compter 6 000 €/m² pour acquérir un bien.