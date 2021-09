Stéphane Plaza immobilier élu « Meilleure agence immobilière de l’année 2021-2022 »

En tant que fondateur du réseau Stéphane Plaza immobilier, je suis heureux et ému de recevoir cette distinction d’Agence immobilière de l’année 2021-2022, pour la deuxième année consécutive. Cette récompense souligne l’importance du travail en équipe fourni depuis la création de cette aventure humaine incroyable auprès des franchisés et de tous les partenaires. Je remercie sincèrement celles et ceux qui nous font confiance au quotidien. Notre mission est de les accompagner pour réaliser leurs rêves et leurs projets de vie.

Le réseau Stéphane Plaza Immobilier, créé en 2015 par Stéphane Plaza, le Groupe M6, Bernard de Crémiers et Patrick-Michel Khider, son Président, se distingue pour la 2e année consécutive et remporte le prix de l’« Agence immobilière de l’année 2021-2022 » décerné par les consommateurs.

Après avoir reçu en 2020 le prix de « l’Agence immobilière de l’année 2020-2021 », le réseau est à nouveau plébiscité par les consommateurs qui lui décernent cette nouvelle distinction pour l’année 2021-2022.

Élu par les consommateurs français suite à une enquête indépendante menée par la société IN MARKETING SURVEY SL auprès d’un échantillon de 4 500 évaluations de consommateurs français (hommes et femmes de +18 ans), Stéphane Plaza immobilier se distingue avec une note finale de 8,29/10 lui permettant d’atteindre la première place du classement et de remporter ce prix.

Un trophée qui récompense le travail fourni par toutes les équipes

« En tant que fondateur du réseau Stéphane Plaza immobilier, je suis heureux et ému de recevoir cette distinction d’Agence immobilière de l’année 2021-2022, pour la deuxième année consécutive. Cette récompense souligne l’importance du travail en équipe fourni depuis la création de cette aventure humaine incroyable auprès des franchisés et de tous les partenaires. Je remercie sincèrement celles et ceux qui nous font confiance au quotidien. Notre mission est de les accompagner pour réaliser leurs rêves et leurs projets de vie », précise Stéphane Plaza.

Depuis 2014, le réseau Stéphane Plaza immobilier se déploie en portant les valeurs et le savoir-faire de son fondateur, Stéphane Plaza. Agent immobilier depuis plus de 30 ans, et expert immobilier pour M6 depuis 2006, il a su constituer et fédérer une équipe de plus de 600 franchisés à ses côtés avec le soutien de son associé, Patrick-Michel Khider, Président de l’entreprise.

L’enquête a porté sur huit différentes thématiques afin de déterminer le lauréat :

Bonne connaissance du marché local

Taux de commission

Disponibilité de l’agent immobilier, sa proximité et sa compétence

Diversité des offres disponibles (en vitrine, sur le site internet…)

Expertise technique (bâti, terrains, projets architecturaux…)

Réputation de l’enseigne ou du réseau immobilier auquel appartient l’agence

Rapport qualité-prix des offres proposées

Service