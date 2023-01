« J’ai été rapidement mordue par l’immobilier », Emmanuelle Sadone, Prix féminin de l’immobilier

Lauréate du Prix féminin de l’immobilier 2022, organisé par MySweetImmo dans le cadre du Palmarès de l’immobilier ( avec Vitrinemedia, Opinion System et CityScan), Emmanuelle Sadone dirigeante de l’agence Sadone à Neuilly évoque son parcours au micro d’Ariane Artinian.

Emmanuelle Sadone : Dotée d’un double cursus tech et entreprenariat, je me suis rendue compte que l’immobilier était parfaitement compatible avec ces deux appétences. Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, j’ai été rapidement mordue par le métier, avec toutes les possibilités d’évolution qu’il offre, de croissance et de développement, sans oublier le côté humain.

Mon Podcast Immo : De quoi êtes-vous la plus fière ?

Emmanuelle Sadone : De la cohésion de l’équipe. Depuis cinq ans que j’ai rejoint l’entreprise, nous avons pratiquement doublé les effectifs pour arriver à une trentaine de collaborateurs. Ce qui me permet de racheter des cabinets, de faire de la croissance interne et externe. J’espère arriver en 2024 à 60 collaborateurs.

Emmanuelle Sadone : Tout se passe bien. C’est une aventure familiale extraordinaire. Ils m’ont tout appris et continuent de m’accompagner. Ce duo – expérience de 40 ans et ce que j’apporte avec mon côté tech et entrepreneurial – fonctionne très bien. Au quotidien, c’est un vrai bonheur.

Mon Podcast Immo : Quelle est votre vision de l’entreprenariat au féminin ?

Emmanuelle Sadone : Elle est simple. Elle n’est pas féminine, elle se définit simplement par l’exemple : je suis une femme et ça suffit.

Emmanuelle Sadone : Nous avons eu des belles années et traversé plusieurs crises qui, au final, ont été très formatrices pour moi. Aujourd’hui, même si nous pouvons envisager un ralentissement en 2023, pour le moment, je ne le vois pas concrètement.

Mon Podcast Immo : Quels donneriez-vous aussi bien à vos futurs collaborateurs qu’à vos clients potentiels ?

Emmanuelle Sadone : J’incite ceux et celles qui sont intéressés par l’immobilier à venir nous rejoindre car c’est un métier génial dans lequel quand on veut travailler, on y arrive. Au quotidien, on voit des choses concrètes se passer, à savoir la réalisation de projets. Concernant les clients, je pense qu’il faut avant tout penser à sa vie personnelle et se lancer dans un projet qui se déroule sur le long terme, en ne se préoccupant de crises passagères.