Bilan SCPI 2022 : Un rendement moyen de 4,51%, quasiment semblable à celui de 2021

Le bilan SCPI pour l’année 2022 est enfin arrivé. Les SCPI prouvent une nouvelle fois leur régularité et leur stabilité dans un monde d’extrême nervosité. La pierre papier représente aujourd’hui une locomotive dont les performances très correctes convainquent, mois après mois.

Ce produit financier au sous-jacent immobilier est en train de prendre une place importante et méritée dans le paysage de l’épargne française. Voici donc le bilan de la collecte et du rendement pour 2022.

Les SCPI : un Taux de Distribution moyen régulier d’une année sur l’autre

Une nouvelle fois, les SCPI de rendement tiennent leurs promesses, quitte à éveiller les soupçons. En effet, la SCPI étonne voire interroge par sa régularité. Plus habitués aux scénarios extrêmes, positif comme négatif, les épargnants dont les économies ont été investies sur la pierre papier profitent encore de la grande régularité des SCPI avec un Taux de Distribution moyen de 4,51% en 2022, quasiment semblable à celui de 2021.

C’est donc dans un contexte 2022 particulièrement imprévisible économiquement, socialement, et même écologiquement, que les SCPI ont prouvé une fois de plus, la stabilité qui les caractérise.

Si l’on regarde ces performances dans le détail, le tableau n’est évidemment pas homogène. En effet, le paysage des SCPI contient des aspérités de rendement liées à leur prépondérance immobilières :

Les SCPI liées à l’hôtellerie et aux commerces reprennent du poil de la bête

En 2022, on constate un retour en force des SCPI liées à l’hôtellerie et aux commerces, deux catégories qui avaient subi un coup d’arrêt en 2020 en affichant des Taux de Distribution très en dessous des moyennes de marché. Elles inversent la tendance pour cette année 2022. De leur côté, les SCPI à prépondérance logistique et résidentielle connaissent une légère mais notable. Celles qui ont, ces derniers temps, concentré les appétits des épargnants en recherche de rendement voient donc leur Taux de Distribution baisser par rapport à 2021. Les SCPI de bureaux et de Santé / Education maintiennent, elles, un rendement équivalent à celui de 2021. Et les SCPI Diversifiées affichent un TD 2022 à la fois supérieur à la moyenne et supérieur à leur propre performance 2021

Il est impossible de dresser le bilan de l’année passée sans parler des SCPI dites sans frais. Si l’on isole cette typologie, les SCPI sans frais affichent un TD 2022 moyen de 6,99%. Ces SCPI sont jeunes et profitent peut-être d’une absence d’inertie propre aux SCPI plus anciennes. Avant que cela soit confirmé dans quelques années, on pressent déjà un raz-de-marée qui peut venir remettre en cause le modèle installé depuis des décennies.

Une collecte inédite avant une année 2023 de vérité

Même si la collecte nette n’est pas un indicateur de qualité de gestion ou de performances, elle permet de juger de l’appétence des épargnants pour la pierre papier. Et justement, le record de collecte qui était de 7,9 milliards € investis en 2019 vient d’être pulvérisé puisqu’ils représentent en 2022 près de 10 milliards d’euros. Cette collecte nette, c’est-à-dire tous les fonds investis sur les SCPI moins les retraits, représente donc un record absolu jamais égalé. Cette collecte de 10 milliards € a probablement été amplifiée par les retardataires qui souhaitaient ultimement profiter de l’effet de levier et des taux bas, de l’épargne-covid encore conséquente, le tout dans une urgence inflationniste.

Cette collecte a été drivée assez classiquement par les SCPI de bureaux, les SCPI diversifiées et les SCPI de Santé qui représentent à elles seules 87% de la collecte totale 2022.

Une collecte 2022 plus diversifiée

Comparativement à 2021 où la collecte était assurée à 46% sur les SCPI de bureaux et à 26% sur les SCPI Santé / Éducation, la collecte 2022 s’est réorganisée autour des SCPI diversifiée qui rassurent probablement plus les épargnants même si les SCPI plus thématiques comme la Logistique gagnent du terrain. Ces SCPI offrent l’avantage de diversifier au sein même du portefeuille de la SCPI. Cet afflux de collecte pourrait aussi provenir du succès des SCPI dites sans frais qui attirent 15% des capitaux des SCPI diversifiées et dope ainsi cette typologie.

Avec une année 2022 de collecte exceptionnelle, l’heure est à la consolidation. “Collecter massivement est une chose, bien investir en est une autre. Les SCPI sont donc attendues au tournant pour la performance 2023”, affirme Paul Bourdois, dirigeant de France SCPI et également auteur du Livre La SCPI Pour les nuls.

Les fonds collectés vont devoir être investis de manière intelligente et certaines SCPI habituées à des flux positifs constants vont devoir se battre pour prouver leurs qualités de gestion. Le ralentissement de la collecte va probablement s’opérer conjugué à l’arrivée sur le marché de nouveaux véhicules. “En clair, le gâteau réduit tandis que le nombre d’acteurs augmente. Le marché est sain, mais certains vont peut-être devoir passer aux mea culpa”

Source : France SCPI