Placement immobilier : Rendement solide mais collecte en chute libre pour les SCPI

A peine 900 millions d’euros de collecte au 2ème trimestre

Sans grande surprise, la collecte nette est en fort retrait suite à la crise du coronavirus et son confinement : à peine 900 millions € pour ce 2ème trimestre. Il s’agit de la plus faible collecte nette trimestrielle enregistrée depuis le début des années 2010. Après un 1er trimestre 2020 record (2,4 milliards €), les sociétés de gestion font toutes le même constat : le nombre de retraits très restreint témoigne de la confiance qu’accordent les associés à leur SCPI. En revanche, il y a eu beaucoup de reports d’investissement. Les mois d’avril et de mai ont été très faibles en termes de fonds collectés mais une forte reprise de l’activité s’est faite sentir au mois de juin et devrait se poursuivre. En moyenne pour ce 2ème trimestre 2020, chaque SCPI a collecté 15 millions € contre 38 millions € pour le 1er trimestre. Le mois de septembre sera déterminant et donnera certainement la tendance pour le dernier trimestre 2020.

La collecte habituellement investie vers les SCPI bureaux, s’est réorientée vers les SCPI dites diversifiées. Ces dernières comportent plusieurs types de biens et viennent ainsi diluer les craintes liées au télétravail massif vis-à-vis des bureaux. Les SCPI spécialisées profitent également de cette peur pour capter des capitaux. Et notamment les SCPI dites de Santé, thématique au centre de l’attention pour des raisons évidentes.

Rendement moyen en légère baisse à 3,93% mais qui demeure solide